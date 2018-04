Poslanec ČSSD se chystá na Okamuru. Od ANO chce „supernabídku“, pak by SPD odvolal z vedení sněmovny

Sociální demokracie by měla podle poslance Ondřeje Veselého (ČSSD) vstoupit do koalice s ANO jen v případě, pokud by dostala od vítěze voleb "supernabídku". Jediný jihočeský zákonodárce za ČSSD by přivítal, pokud by pak nová koalice odvolala všechny členy SPD z funkce ve vedení Sněmovny. Veselý to řekl ČTK.