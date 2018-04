Použití chemických zbraní je nezpochybnitelné, o útoku jsme věděli předem, řekl Stropnický

Česká diplomacie vnímá noční útok USA, Británie a Francie v Sýrii jako jasný vzkaz těm, kdo by chtěli pokračovat v chemických útocích. Rada bezpečnosti OSN podle ní nedokázala situaci v Sýrii účinně řešit. Ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický potvrdil, že Česko o útoku vědělo. Pokud by se podle něj čekalo na mezinárodní mandát, byli bychom svědky zvěrstva, které se v Sýrii děje. Stropnický zároveň varoval před tím, že se v souvislosti s útokem můžou a pravděpodobně začnou objevovat dezinformace, falešná videa a propaganda. Vyzval proto občany, aby si všímali, odkud jednotlivé informace přicházejí. Hrad ústy prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka úder spojenců v Sýrii odsoudil.

„Česká republika v minulých dnech ostře odsoudila barbarský útok proti civilnímu obyvatelstvu v Dúmá a vyzvala k jeho okamžitému a nezávislému vyšetření. Dnešní vojenský zásah USA a spojenců vnímáme jednoznačně jako jasný vzkaz komukoli, kdo by chtěl v chemických útocích v Sýrii pokračovat,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

Stropnický řekl, že americká strana Česko o útoku informovala, neupřesnil, zda se to stalo ještě před zásahem, nebo až v jeho průběhu. Podle informací, které má od USA, byl zásah veden zhruba s dvojnásobnou silou proti loňskému náletu, který Američané vedli v souvislosti s předchozím chemickým útokem v Sýrii. Nyní tak bylo použito kolem 130 raket. Nynější útok by měl být podle informací Stropnického jednorázový.

Ministr připustil, že zásah neměl mandát od RB OSN. „Jak to bylo asi tak možné. Rada bezpečnosti nebyla schopná přijmout žádné rozhodnutí, žádné usnesení k Sýrii už řadu měsíců. Jenom z hlediska kontroly chemického potenciálu šestkrát byl návrh takové rezoluce vetován Ruskou federací. Potom lze mluvit, myslím právem, o legitimitě takového zásahu. Protože je potřeba dát najevo, že někde je nějaká hranice, za kterou není možné jít,“ řekl Stropnický. „Kdybychom čekali na mandát, budeme pasivními svědky, a to už je skoro spolupachateli něčeho, co jsme viděli tento týden. A to se mi zdá, že je nepřípustné,“ doplnil.

Českým občanům podle Stropnického nehrozí v souvislosti s aktuálním děním v Sýrii žádné nebezpečí. Kdo tvrdí opak, chová se podle něj nezodpovědně.

Česká diplomacie také vyjádřila podporu stanovisku generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga. Uvedl, že vojenský zásah povede ke snížení kapacity syrského vládnoucího režimu vést chemické útoky proti svému lidu. „Česká republika vystupovala a vždy bude vystupovat zásadně proti jakémukoliv použití chemických zbraní. Plně podporujeme činnost Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise k Sýrii a mezinárodních mechanismů k vyšetření útoků chemickými zbraněmi, stejně jako přísné potrestání pachatelů,“ napsala diplomacie v prohlášení.

Stropnický varoval před tím, že se v nejbližší době může objevit dezinformační kampaň s cílem zpochybnit informace o chemickém útoku.

Ministr zopakoval, že Česko považuje za nejlepší cestu k ukončení násilností v Sýrii diplomatická jednání o mírovém uspořádání. K uklidnění situace se podle něj snaží přispívat i česká ambasáda v Damašku, mimo jiné i organizováním humanitární pomoci. Stropnický řekl, že kvůli nočnímu náletu byla odložena plánovaná pondělní dodávka humanitární pomoci z Česka do Sýrie, Praha se ale bude snažit o to, aby zdržení bylo co nejmenší.