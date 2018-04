„Překročení mantinelů, mrazivé gesto“. Zeman to schytal za „soudruhy a soudružky“ a za opovrhování Beranem

Prezident Miloš Zeman je terčem kritiky za své rozhodnutí navštívit mimořádný sjezd KSČM v Nymburku, kde dopoledne vystoupil s projevem, ve kterém stranu vyzýval, aby usilovala o roli při sestavování vlády. Opozice mu vyčítá, že porušil nepsané pravidlo polistopadové historie a to navíc ve chvíli, kdy si zaplněná svatovítská katedrála připomínala kardinála Josefa Berana – oběť totalitní perzekuce, jejíž ostatky se do Česka vrátily po dlouhých desetiletích.

"Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci," řekl ve sv. Vítu kardinál Dominik Duka.

"Člověk, který má jasné hodnotové postoje a nekřiví páteř, člověk, který ve své minulosti komunistický režim kritizoval a dokonce mluvil o něm jako o režimu horším než fašismus, by nejel na sjezd dnešní KSČM a netlačil ji do vlády. Bohužel současný prezident to má nastaveno jinak," uvedl na twitteru místopředseda lidovců Marián Jurečka.

Mnozí politici se pozastavili nad tím, že prezident oslovil delegáty komunistického sjezdu slovy "soudruzi a soudružky". "Vnímám to jako překročení mantinelů, ve kterých jsme se od listopadu 89 pohybovali. Oslovení 'soudruzi a soudružky' od prezidenta je pro mě mrazivé symbolické gesto," řekl ČTK místopředseda ODS Martin Kupka.

Kardinál Beran se vrací domů. Sv.Vít je nabitý. Jen prezident tu není.Ten šel raději za komunisty,ti Berana vyhnali. pic.twitter.com/BKI7Uy79rp — Daniel Herman (@DanielDherman) April 21, 2018

"Co víc charakterizuje dnešní politickou situaci než fakt, že přímo volený prezident republiky místo účasti na pohřbu kardinála Berana jede řečnit na sjezd Komunistické strany Čech a Moravy? To je opravdu ošklivá splátka za komunistické hlasy v prezidentské volbě," soudí šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Také Zemanův soupeř v letošní prezidentské volbě Jiří Drahoš považuje za symbolické, že ve stejnou dobu, kdy se na Hradě konala slavnostní mše za kardinála Berana, vystupuje prezident země s pozdravem "soudružky a soudruzi" na sjezdu komunistů. "Té strany, která Berana 16 let věznila a nakonec vyštvala do exilu. Větší symboliky netřeba," uvedl na sociálních sítích Drahoš.

Další Zemanův vyzyvatel Pavel Fischer napsal, že Zeman osobně pomáhá komunistům, aby podpořili vládu. "Nesouhlasím. Doba je příliš vážná na to, abychom je bez podmínek zvali k účasti na moci. Mají jiný úkol: provést pokání. Pěkně jedno po druhém," poznamenal.

Prezident na sjezdu KSČM připomenul oběti minulého režimu a takzvaný Vítězný únor v roce 1948, který vedl k nástupu komunistů k totalitní moci, označil za prohraný únor. Nabádal také komunisty, aby nepromarnili příležitost a při skládání vlády si nekladli přemrštěné podmínky. Vyzval je rovněž k sebereflexi a pokání.