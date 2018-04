Přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma by neměl být problém, říká expertka na mezinárodní právo

Přestěhováním ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma by Česká republika nutně neporušila mezinárodní závazky, uvedla pro ČTK expertka na mezinárodní právo Veronika Bílková. Přesun velvyslanectví by podle ní znamenal, že Praha považuje Jeruzalém za hlavní město Izraele. Pokud by ale Česko zároveň nezpochybnilo, že Jeruzalém je i hlavním městem budoucího státu Palestina, nejednalo by v rozporu s platnými dohodami.

„Ke zprávám o stěhování naší ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, které se různě objevují, se MZV v uplynulých týdnech vyjádřilo s tím, že nějakou formu zastoupení v Jeruzalému v rozumné budoucnosti zvažujeme,“ reagovala na dotaz ČTK česká diplomacie.

Diskuse o přesunu českého zastoupení ožila po prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa, který záměr přesunout velvyslanectví do Jeruzaléma oznámil loni v prosinci. Česko jako tradiční spojenec Izraele patřilo k zemím, které tuto myšlenku neodmítly. Prezident Miloš Zeman se pro přestěhování ambasády opakovaně vyslovil již dříve.

Bílková podotkla, že umístění zastupitelských úřadu není v mezinárodním právu upraveno. Je ale obvyklé, že se nacházejí v hlavním městě. Stěhování ambasády však nutně nemusí znamenat, že by vysílající stát vyjadřoval uznání nějakého města za hlavní město přijímacího státu. U Jeruzaléma je podle ní situace jiná. "Zde je zjevné - a prezident Trump to jasně řekl - že důvodem přesunu je právě potvrzení toho, že USA (a případně další státy, které by USA následovaly) považují za hlavní město Izraele Jeruzalém. V případě Izraele tedy přesun zastupitelského úřadu a uznání Jeruzaléma za hlavní město nelze oddělovat, protože to první má stvrdit to druhé," soudí Bílková.

Totéž by podle expertky, platilo i pro Českou republiku. „Vzhledem ke kontextu by bylo těžké přesun zastupitelského úřadu do Jeruzaléma interpretovat jinak než jako výraz přesvědčení, že Jeruzalém je hlavní město Izraele. Nemyslím si tedy, že přesunem by se ČR blížila k tomu, aby byla uznání nakloněna - to uznání by takto realizovala,“ uvedla.

Z hlediska mezinárodního práva je podstatné, aby se Česká republika řídila platnými dohodami. „S tím, že Jeruzalém bude také hlavním městem Izraele, se obecně počítá. Klíčové je ale ono „také“. Jeruzalém by se měl stát hlavním městem Izraele i Palestiny, resp. jeho konečný status by měl být stanoven jednáním,“ připomněla Bílková.

V dosavadních krocích se Česká republika tohoto rámce držela, poznamenala. Například v prohlášení po projevu prezidenta Trumpa MVZ uvedlo, že považuje Jeruzalém za budoucí hlavní město Izraele i státu Palestina. Než bude uzavřen mír mezi Izraelem a Palestinou, ČR prakticky uznává Jeruzalém za hlavní město Izraele v hranicích demarkační linie z roku 1967.

Problém vidí Bílková v tom, jak k věci přistupuje Izrael. „Dává dosti jasně najevo, že mezinárodněprávní úpravu v dané oblasti není ochoten respektovat, a že Jeruzalém jako celek je pro něj výlučně jeho hlavním městem,“ poznamenala.

Podle MZV bude při rozhodování o případných změnách zastoupení Česka v Izraeli důležitý postoj jiných států a vývoj mírového procesu. ČR také nechce rozmělňovat společnou pozici EU nebo blokovat dialog s Palestinou, uvedl Černínský palác.