Při nehodě u Olomouce zemřely dvě děti. Policie teď potvrdila, že řidič pil, hrozí mu deset let vězení

Řidič obviněný kvůli čtvrteční tragické nehodě v Olomouci, při které zemřely dvě děti, pil před jízdou alkohol. Potvrdila to policie. Osmatřicetiletý muž byl obviněn z usmrcení z nedbalosti a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž je stíhán vazebně a hrozí mu až deset let vězení, řekla ČTK krajská policejní mluvčí Irena Urbánková. Na periferii Olomouce se tehdy při nehodě srazila čtyři auta, zemřely dvě děti a další tři lidé se zranili. Utrpěli lehká až středně těžká zranění.

„Nehodu vyšetřují kriminalisté územního odboru Olomouc, kteří zahájili trestní stíhání osmatřicetiletého řidiče osobního vozidla, jakožto obviněného z trestných činů usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní stíhání obviněného je vedeno vazebně. Orientační dechová zkouška byla u obviněného řidiče pozitivní,“ uvedla policejní mluvčí.

Kriminalisté na objasnění této tragické nehody podle policejní mluvčí dále pracují. Bližší informace zatím nechce policie sdělovat, a to i s ohledem na věk zemřelých. „K objasnění příčin a okolností nehody a jejího průběhu bude vyžádán znalecký posudek z oboru silniční dopravy, jehož vypracování může trvat v řádu několika týdnů či měsíců,“ dodala Urbánková.

Podle žalobce, který je s případem obeznámen, byl muž umístěn do vazby kvůli obavě z pokračování trestné činnosti a také kvůli tomu, že by uprchnul nebo se skrýval, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Umístění řidiče po tragické nehodě do vazby je podle něj ojedinělé.

Nehoda se stala ve čtvrtek před 14:00 na silnici z Nových Sadů do Holice, na místě zasahovaly čtyři výjezdové skupiny včetně letecké záchranné služby. Podle policie se srazila dvě osobní auta a dvě dodávky. Na místě bylo zraněno celkem pět lidí. Dvě děti podle mluvčího krajské záchranné služby Pavla Lampy byly na místě resuscitováni, ale bohužel neúspěšně, zemřely na místě.

Další tři lidé byli po ošetření transportováni do olomoucké fakultní nemocnice. Šlo o nezletilého pacienta, ženu a muže středního věku. „Žena byla ošetřena ambulantně a propuštěna do domácí péče, muž byl ještě ve čtvrtek přeložen do Vojenské nemocnice Olomouc. Chlapec byl přijat se zhmožděninami, jemu i jeho matce byla poskytnuta rovněž péče psychologa. Propuštěn do domácí péče byl v sobotu,“ řekl dnes ČTK mluvčí olomoucké fakultní nemocnice Egon Havrlant.

Podle údajů, které má ČTK k dispozici, zemřelo letos na silnicích v Olomouckém kraji už sedm lidí, čtvrteční nehoda v Olomouci má nejtragičtější následky. Loni zemřelo v kraji 24 lidí, jejich počet meziročně klesl o 16. Loňská bilance byla podle policie nejnižší od vzniku kraje v roce 2010.