Od pražského Strahovského kláštera putuje procesí s ostatky kardinála Josefa Berana na Hradčanské náměstí. Rakev bude umístěna na katafalk a přenesena do katedrály sv. Víta, kde se rovněž bude sloužit mše. Ostatky kardinála, jehož tělo spočívalo téměř pět desítek let po smrti ve Vatikánu, se do Česka vrátily v pátek. Na základě své poslední vůle bude pohřben v pražské katedrále. Níže sledujte přímý přenos.