Razie na Krajském úřadě v Liberci: Policisté si přišli pro materiály o dopravní obslužnosti

Mluvčí krajského úřadu Markéta Dědkové ČTK řekla: „Mohu potvrdit, že na krajském úřadě jsou dnes policií prověřovány kroky ve věci zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. Veškeré dokumenty, které si policie vyžádala, jsme poskytli. Chod krajského úřadu nebyl a není nijak omezen.“ Nikdo v této souvislosti ani nebyl zatčen.

Není to podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) poprvé, co se policie zabývá zakázkami na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji. Už v roce 2015 prověřovala miliardový tendr na zajištění autobusové dopravy. Podnět tehdy podal sám hejtman kvůli závěrům Krajského protikorupčního pracoviště. To klíčovou krajskou zakázku za čtyři miliardy korun označilo za netransparentní a zmanipulovanou. Případ byl ale odložen.

Kraj později tendr zrušil a připravuje nový. V současné době jezdí autobusoví dopravci na základě smluv, které byly uzavřeny v loňském roce.