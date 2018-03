Reakce Česka na otravu Skripala? Vyhoštěni by nebyli diplomati, ale nedeklarovaní agenti, tvrdí Babiš

Pokud by Česko přistoupilo k vyhoštění Rusů z pražské ambasády, nejednalo by se o diplomaty, ale nedeklarované zpravodajce, uvedl premiér v demisi Andrej Babiš na Facebooku. Podle Babiše se kvůli tomu svět nezhroutil. Babiš by se dnes měl sejít s kolegy z vlády a rozhodnout, zda diplomatickým krokem reagovat na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala nervovým plynem v Británii. Uvedl, že Česko by mělo být s Británií solidární.