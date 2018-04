„Rebel“ Foldyna vyhlásil konec názorové jednotnosti. ČSSD chce vytáhnout na dvacet procent

Z 16 kandidátů ho v prvním kole zvolili delegáti sjezdu s druhým nejvyšším počtem hlasů. „Jsem zaskočen, protože jsem trochu kontroverzním politikem, který vyvolává emoce, jak ty pozitivní, tak ty negativní. Ale taková má politika sociální demokracie být,“ konstatoval. Přeje si, aby nové vedení fungovalo tak, že se v něm budou střetávat různé názory, ze kterých vzejde jednotný postoj ČSSD. „Ale aby navenek znělo, že uvnitř sociální demokracie jsou hlasy, které je vrací do toho původního,“ uvedl.

„Jsem přesvědčen, že máme dát najevo, že chceme být v Evropské unii, ale na druhou stranu nechci a nemohu brát lidem právo o tom rozhodovat,“ konstatoval. Sociální demokracie by si podle něj takovým postojem zavírala dveře k voličům. „Můžeme o tom hovořit, jestli speciální referendum, nebo speciální zákon, především nemůžeme říct lidem, že nemají právo o tom rozhodovat,“ uvedl k argumentu, že už současné právo dává možnost vypsat referendum zvláštním zákonem. Je si vědom, že na takové téma je třeba, aby mělo všelidové hlasování jiné parametry než obyčejné referendum.

Politika ČSSD by podle Foldyny měla být pestrá. „To je to, co nás dostalo dolů, že tam nezněly různé a rozdílné názory, poptávka po politice v sociální demokracii je vícespektrální a my jsme byli tak unifikovaní, až jsme se dostali na šest procent. Tak já budu chtít, abychom se dostali zpátky na těch dvacet,“ popsal poslanec z Ústeckého kraje své představy dalšího fungování strany.

Jako dlouholetý příznivec prezidenta Miloše Zemana čeká, jak se hlava státu v úterý postaví ke konci jednání ČSSD a hnutí ANO o koaliční vládě. „Jestli po něm pan premiér v demisi (Andrej Babiš) to vyhodnotí tak, že přinese alternativní řešení, tak já budu jenom rád,“ uvedl k dalšímu angažmá strany. Když Babiš své postoje nepřehodnotí, zůstanou sociální demokraté mimo vládu. „Budeme opoziční stranou a budeme dělat vše pro to, abychom v příštích volbách vyhráli,“ uzavřel.