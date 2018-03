Referendum o EU? Poslanci ČSSD stojí proti Zimolovi. Nechtějí být na úrovni Běloruska

„V žádném případě nejsem ochoten přistoupit na rétoriku, či politiku SPD Tomia Okamury a jsem přesvědčen, že jakýkoliv nápad směřující k možnému vystoupení ČR z EU je nutno razantně odmítnout. Jde o hru s ohněm, která by v případě jeho zahoření měla pro ČR fatální následky a místo směřování k silným evropským ekonomikám, by naši zemi uvrhla na úroveň takových zemí, jako je Bělorusko či Moldávie. Jak ekonomicky, tak politicky,“ tvrdí poslanec a advokát Ondřej Veselý. „Závistivě bychom pak hleděli nejen na rozvoj Slovenska či Maďarska, ale i Rumunska, Bulharska a časem i Srbska. A něco takového si snad nikdo soudný nepřeje,“ dodává.

Podle Zimoly otázka, zda zahrnout i referendum o členství v mezinárodních organizacích nebo institucích, sociální demokraty rozděluje. „I proto si myslím, že by bylo dobré v ČSSD otevřít debatu na toto téma – a já sám jsem připraven do ní vstoupit s pozměňovacím návrhem k návrhu poslaneckému,“ napsal minulý týden v komentáři pro deník Právo.

„To je naprosto nesmyslný a neaktuální problém. Nevím, proč by měl rozdělovat sociální demokracii. Pan místopředseda má jistě právo na osobní názor, ale v této záležitosti mu uniklo několik podstatných záležitostí,“ kontruje mu ale poslankyně Alena Gajdůšková.

„Není mi známo, že by toto téma nějakým zásadním způsobem rozdělovalo ČSSD a vyjádření místopředsedy ČSSD vnímám jako jeho osobní názor, který respektuji a zároveň s ním nesouhlasím,“ dodává poslanec Roman Onderka.

Poslanec Veselý jde ve své reakci ještě dále. „Jiří Zimola se mnou takovou otázku nediskutoval, a v žádném případě nejsem připraven podpořit návrh zákona o referendu tak, jak jej předložila SPD. Považuji jej za zcela zcestný, hrubě populistický a technicky nepřipravený. Navíc z něj lze jasně vyčíst snahu obcházet systém zastupitelské demokracie, který v masivní míře používal ve třicátých letech minulého století A. Hitler,“ tvrdí.

Sociální demokraté přišli s vlastním poslaneckým návrhem o obecném referendu. Poslanecký klub ho předložil sněmovně před několika dny, a to bez možnosti hlasovat o vystoupení z EU.

„Jsem přesvědčen o tom, že úkolem ČSSD a tedy absolutní prioritou ČSSD je splnit slib daný občanům, že prosadíme schválení obecného referenda,“ popisuje poslanec Antonín Staněk. Referendum o vystoupení z EU by ale podle něj měl být vyhlášeno samostatným ústavním zákonem, tak jak tomu bylo při hlasování o vstupu. „Z tohoto důvodu není nutné jeho zakomponování do zákona o obecném referendu,“ míní olomoucký primátor.

„Mám s Jirkou Zimolou na mnoho věcí shodný názor, ale v tomto případě je můj pohled trochu odlišný. Spolu s Honzou Hamáčkem jsem spolupředkladatelem zákona o referendu z dílny ČSSD, který s referendem na téma zahraniční politiky, a tedy i o setrvání v EU či NATO nepočítá. Vyjma ODS měly všechny politické strany ve svých programech prvky přímé demokracie, proto si myslím a budu navrhovat, aby byl i náš návrh propuštěn do prvního čtení, stejně tak jako další návrhy, aby především na půdě ústavněprávního výboru a ve spolupráci s ústavními právníky byla zvážena všechna pozitiva a negativa této novely. Abychom s vaničkou nevylili i dítě,“ popisuje poslanec a bývalý místopředseda partaje Jan Birke.

Zákon o referendu – včetně otázky setrvání v EU – prosazuje dlouhodobě Okamurova SPD. V minulých týdnech ohledně něj jednala na pracovní skupině se zástupci hnutí ANO, KSČM a Piráty. Neshodli se právě na otázce, zda by bylo možné v obecném referendu hlasovat také o vystoupení z mezinárodních organizací. Nejsilnější hráč ve sněmovně hnutí ANO se zatím staví proti této možnosti. Pro Okamurův návrh se přesto jedná o podstatný posun. V minulé sněmovně spadly jeho návrhy pod stůl.

Otázka referenda přitom není jediným bodem, v němž by se poslanci mohli postavit proti prvnímu místopředsedovi ČSSD. Zimola společně s předsedou strany Janem Hamáčkem nyní vyjednává o vládní spolupráci s ANO. Jejich návrh by poté měl projít vnitrostranickým referendem. Například poslanec a bývalý šéf strany Bohuslav Sobotky už dal otevřeně najevo, že by si přál, aby sociální demokracie odešla do opozice. Není tak jisté, jak by případně hlasoval o důvěře vládě.

Zimola k tomu před časem v rozhovoru pro INFO.CZ uvedl, že věří, že Sobotka nevyvolá rebelii. „Já jsem jeho slova pochopil jako vyjádření nikoliv poslance, ale člena ČSSD. A jakožto takové musím respektovat právo jednoho každého člena na jeho názor, který může projevit ve vnitrostranickém hlasování o naší účasti, či neúčasti na vládě. Ale pak je tu ta druhá část. A ta hovoří o určité stranické disciplíně a respektování názorů většiny. Čili já chci věřit, že každý poslanec, včetně pana Sobotky, bude poté morálně vázán názorem většiny. A když ta rozhodne jinak, než on si přeje, tak myslím, že by měl poté tento názor většiny projevit i v hlasování,“ tvrdil Zimola.