Reforma financování škol začne podle plánu. Plaga na to dostane peníze navíc

Reforma by měla odstranit rozdíly v nerovném postavení obdobných škol v různých krajích, které by od ledna 2019 měly dostávat peníze podle počtu odučených hodin, ne žáků.

Plaga vládě předložil návrh novely, která by začátek reformy odložila o rok kvůli zvýšeným finančním nárokům. Podle ministra přijdou změny na minimálně 10,5 miliardy korun, studie proveditelnosti přitom hovořila o třetině až polovině této částky. Dalších 15 miliard korun bude stát plošné zvýšení platů v regionálním školství, vypočetl před jednáním kabinetu. Už dříve Plaga uvedl, že by na platy i reformu financování bylo třeba téměř 30 miliard korun.

Ministerstvo dnes uvedlo, že z požadovaných 11 miliard korun by téměř polovina měla jít na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů. Další peníze by směřovaly do možnosti dělení výukových hodin. „V rámci reformy bude školám stanoven maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Díky tomu by se tak zohlednila rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách,“ uvedl úřad.

Změnu systému financování regionálních škol prosadila exministryně školství z ČSSD Kateřina Valachová na začátku loňského roku, v minulých dnech její start spojila s vyjednáváním ANO a ČSSD o podpoře nové Babišovy vlády. Plaga koncem února uvedl, že pro nastartování reformy bude v prvním roce třeba deset miliard korun. Řekl tehdy také, že pokud se mu peníze do rozpočtu nepodaří vyjednat, zřejmě bude navrhovat odložení reformy o dva až tři roky. Pro kalendářní rok 2020 ministr již údajně předjednal s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) 11,48 miliardy korun.

Proti odkladu reformy se vyjádřilo Sdružení místních samospráv ČR. Školy podle něj kvůli novým požadavkům musely v posledních letech zvýšit výkony a počty pedagogických pracovníků a řada z nich kvůli tomu podle sdružení stojí na pokraji vážných finančních problémů.

Financováním školství v příštích letech by se do konce dubna měla zabývat i tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů by se na ní podle Jiřího Zajíčka z Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR měli dohodnout, jak a kdy přesně by se měly navyšovat platy pedagogů a nepedagogů ve školách nebo jak řešit financování společného vzdělávání.