REPORTÁŽ: "Vypadněte odsud, nemáte úctu k panu Babišovi," znělo v Hradci k premiérovým kritikům

Je chvilka po půl páté a v předsálí kulturního domu v centru Hradce Králové se začínají objevovat první zájemci o debatu s vládou v demisi. Posedávají na židlích před zrcadlovou stěnou, na stolku opodál leží v komínkách seřazená Babišova publikace O čem sním, když náhodou spím. Někteří už se těší, až jim ji šéf hnutí ANO po debatě podepíše. Většině příchozích je nad šedesát let. Střední generace v podstatě úplně chybí. „Babiš je dobrý zaměstnavatel. Pracovat v Agrofertu, to je prestiž,“ zní z diskutujících skupinek.

U stolku poblíž dveří rozbalí svůj „stánek“ chvíli před začátkem debaty i zástupce opačného proudu: kritik Babišova působení v české politice. Vytáhne podpisový arch pod petici, která deklaruje, že není možné, aby „byl dvacet devět let po sametové revoluci premiérem naší země trestně stíhaný člověk vedený jako agent StB“. Požaduje, aby se Babiš vzdal funkce. Celkově se pod výzvu podepsalo už téměř 240 tisíc lidí. V hradeckém Adalbertinu ale příliš podpisů nepřibude. Muž se naopak dočká několika výčitek od lidí, kteří kolem něj prochází do sálu.

"Včera jsme si dobře zahráli bowling."

Ten se do začátku debaty zaplní do posledního místa. Organizátoři posílají mezi publikum lístečky, na které může veřejnost napsat své dotazy na vládu. V jedné ze zadních řad čeká skupinka mladých lidí na svou chvíli. Příchod Babiše a jeho vlády provází bouřlivý potlesk. „Včera jsme si dobře zahráli bowling,“ začíná premiér v demisi popis své cesty po Královéhradeckém kraji. Kabinet se do regionu vydal společně autobusem už v neděli večer. Na programu figurovaly kromě večerního teambuildingu prohlídka připravované dálnice, jednání se starosty nebo návštěva školy v Hořicích. Poslední zastávkou je debata s občany. Andrej Babiš a jeho kabinet v demisi debatoval s občany v Hradci Králové, nedaleko proti němu protestovali.autor: Michael Tomeš

„Těšili jsme se na vás a na vaše dotazy,“ oslovuje publikum ministryně financí Alena Schillerová. „Nebývalé se nám daří ve výběru daní,“ uvádí svůj pětiminutový proslov. K řeči se takto postupně dostanou všichni členové vlády. Pak přichází čas pro dotazy z publika. A moderátor začíná tím nejvíce kritickým: míří na Andreje Babiše, jeho trestní stíhání a vedení v seznamech agentů StB.

Skupinka v zadní řadě se v té chvíli zvedá. Začíná tleskat a rozbaluje nevelký transparent. „Vypadněte. Padejte odsaď. Vůbec nemáte úctu k panu Babišovi,“ ozývá se rozzlobeně od ostatních lidí z publika. „Vůbec nic nevědí o životě, nic zažili, ničemu nerozumí,“ zaznívá na jejich adresu vzrušeně. Skupinka kritiků se sama od sebe zvedá a odchází ze sálu. Míří na nedaleké Masarykovo náměstí, kde za chvílí začíná demonstrace proti Andreji Babišovi v čele vlády. Jde sama od sebe, nikdo ji nevykázal. „Museli jsme už odejít na demonstraci. Jednání z jejich strany bylo korektní a slušné, to se jim musí nechat,“ popisuje jeden z Babišových kritiků později.

Andrej Babiš a jeho kabinet v demisi debatoval s občany v Hradci Králové, nedaleko proti němu protestovali.autor: Michael Tomeš

Nikdo z nich už tak neslyší premiérovu odpověď. Zaznívají obvyklé argumenty. „Každý rozumný člověk, který si to nastuduje, ví, že je to politická záležitost, že to stíhání je na objednávku. Je třeba si nastudovat, kdo je ten policista, kdo si vzpomněl až deset let po udělení dotace. Jeďte se podívat na to Čapí hnízdo, je tam nainvestovaná miliarda. Slouží to lidem. Vybralo to víc peněz pro stát, než přišla ta dotace,“ říká otráveným tónem Babiš. „Proč radši nejdou protestovat proti solárům?“ dodává po chvíli na účet lidí, kteří se v tu chvílích scházejí v centru měst po celém Česku.

"A proč jsme vyhostili ruské diplomaty?"

Kritici jsou pryč. Diskuse pokračuje otázkami na dostavbu obchvatu, zrušení pamlskové vyhlášky nebo billboardy u silnic. Zajímavější část přichází, když se dotazy stočí na zahraniční politiku. Na ní se premiér v demisi v posledních týdnech několikrát neshodl s prezidentem Milošem Zemanem. „Nemohli bychom udělat referendum o vystoupení z EU? Alespoň informativní?“ táže se někdo z publika. „Přemýšlíme o tom, vedeme o tom debatu,“ reaguje Babiš. „Ale Evropská unie, to je fakt dobrý projekt. Přece zas nechceme kontroly na Rozvadově,“ snaží se přesvědčit publikum. „Já se s nimi na Evropské radě moc nepářu. Nechceme, aby nám šéfoval Juncker. Pro mě je hlavní, aby nám sem nestrkali migranty,“ dodává.

Andrej Babiš a jeho kabinet v demisi debatoval s občany v Hradci Králové, nedaleko proti němu protestovali.autor: Michael Tomeš

„A proč jsme vyhostili ruské diplomaty bez pořádných informací?“ padá další dotaz. „Museli jsme projevit Velké Británii solidaritu,“ tvrdí Babiš. Diskutuje se dál. Občas míří otázka i na další členy kabinetu. Babiš se v takových chvílích dívá unaveně do telefonu.

Po necelých dvou hodinách se debata chýlí ke konci. Do předsálí mezitím přichází několik studentů s batohy na zádech. Dorazili sem po skončení nedaleké demonstrace. Po několika minutách ale sami odchází. Večer za chvílí skončí. V kulturním domě se nic neděje. Podpis od Babiše ani selfie fotku s ním nechtějí.

To ostatní už se formují do řady. Šéf hnutí ANO se posadí za stolek u východu ze sálu a trpělivě odbavuje frontu. Pořadatelé mezitím začínají uklízet sál. Pondělní program je u konce. „Ti mladí opravdu neví, proti čemu protestují. Vždyť ještě nic nezažili,“ baví se lidé při odchodu z kulturního domu.