Růst ekonomiky zpomalí, odhaduje ministerstvo financí. Koruna ale posílí pod 24 Kč za euro

Růst české ekonomiky bude v následujících letech zpomalovat. Z letošních zhruba 3,5 procenta by měl růst zpomalit do roku 2021 na 2,5 procenta. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 16 odborných institucí. Zároveň by podle odhadů měla postupně posilovat koruna, a to z letošních průměrných 25,10 Kč/EUR až na 23,80 Kč/EUR v roce 2021.