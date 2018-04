Šéf Svobodných: Do voleb jdeme s ODS, moudří z univerzit okrajovým regionům nepomůžou

Po neúspěšných parlamentních volbách se Svobodní v čele s novým vedením soustředí na komunální volby. Plánují společné kandidátky se spřízněnými stranami, především ODS. „Ideální by bylo mít v každém krajském městě jednoho nebo více zastupitelů. To si myslím, že se nepodaří. Záleží na síle místní buňky. Nyní máme nulu ve statutárních městech. Teď budeme mít šanci jich mít třeba deset, což už je poměrně zajímavé,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ předseda Svobodných Tomáš Pajonk. V Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji to nebudou mít jednoduché. „To, že část lidí je velmi silně frustrovaná, vnímám. Nepomůže, když přijdou moudří z univerzit a začnou v okrajových regionech vysvětlovat, že mají farmařit jinak a více čerpat dotace a že dostanou zadarmo wifi,“ popisuje.

Mluvili jsme spolu na podzim, když jste se stal předsedou Svobodných. Kam jste se od té doby posunuli?

Jde to o něco pomaleji, než by člověk chtěl. Je to dané i tím, že to pro mě není práce na plný úvazek. Začínáme se vracet k našemu étosu z roku 2013, který nám přinesl zatím největší volební úspěch. Byli jsme liberální pravicová strana s touhou po menším státu a větší míře svobody. Po migrační krizi a vlivem debat na toto téma, kdy náš postoj nebyl pro všechny jednoznačně čitelný, se naše směřování začalo mlžit. Nyní se vracíme zpátky.

Hodně velká kritika vůči mně zazněla stran prezidentských voleb, kdy jsme se jako republikové předsednictvo rozhodli nepodpořit Miloše Zemana. Každý z nás deklaroval, že ho volit nebude. To u menší, ale poměrně hlasité části strany vyvolalo kritiku. Já to chápu. Programově a tím, co říkáme, jsme strana, která chce změnit systém. Chtěli bychom změnu v principech, na nichž stát funguje. Když jsme tedy řekli, že antiestablišmentového kandidáta Zemana nepodpoříme, tak lidi, co nás vnímají hlavně jako protest, s tím měli velký problém.

Co znamená pro vaši stranu výsledek parlamentních a prezidentských voleb? Tématem posledních týdnů je zákon o obecném referendu. Jste za to rádi?

V podstatě od začátku strany jsme měli v programu lidové veto. To by mělo fungovat jako pojistka proti špatným zákonům. Příkladem je zákon o církevních restitucích, který prošel sněmovnou a senátem. Pokud byla velká část lidí výrazně proti němu, tak by mohli tuto úpravu zrušit. Ale nemohli by samozřejmě třeba navrhnout: pojďme zavřít všechny katolíky.

Jde to vidět i na současné sněmovně. Neexistuje vláda s důvěrou, takže všichni hážou návrhy, aby získali mediální podporu. To není dobře. Náš princip vychází z toho, že čím méně zákonů, tím lépe.

V parlamentních volbách jste neuspěli, blíží se ale komunální. Co si od nich slibujete?

Slibuji si to, že se nám podaří dostat na komunální úroveň daleko více našich členů, kteří se dostanou do prvního stupně reálné politiky a začnou se věnovat konkrétním věcem. Dokud jen píšete blogy, tak můžete přemýšlet o Saudské Arábii nebo Venezuele, ale svět to moc nemění. Ve chvíli, kdy je člověk v zastupitelské pozici, tak najednou musí začat uvažovat o tom, že musí dát skutečný návrh, s někým se domluvit a podobně. Oddělují se zrna od plev. Zjišťujete, kdo toho je schopen.

Poslední komunální volby byly ve znamení velkého optimismu, že budou naši lidé voleni, protože uspěl Petr Mach (bývalý předseda Svobodných a europoslanec – pozn. red.). Nyní už to tak není. Existují úspěšně skupinky Svobodných, kteří v komunále dlouhodobě působí. Z nich se šíří pozitivní deviace dál. Uvědomili jsme si také, že na pravici se lze v daných obcích domluvit. Začínáme spolupracovat, je tu snaha o koaliční kandidátky. I ti, co už zastupiteli byli, si uvědomují, že je potřeba mít partnery, a tím větší sílu.

S jakým programem do voleb jdete?

Vytvořili jsme obecní volební program. Máme třicet sedm oblastí, kde obec něco dělá – od bydlení přes různé regulace. Máme k tomu definované své názory a snažíme se tím vzdělávat naše členy. Existující zastupitelé je komentují. Probíhají stovky jednání na lokálních úrovních, s kým se mohou spojit. I v zaběhaných stranách je hlad po lidech, kteří se tomu chtějí věnovat.

Dá se číselně vyjádřit, co by pro vás bylo úspěchem v komunálních volbách?

Předsevzetí jsou těžká. Ideální by bylo mít v každém krajském městě jednoho nebo více zastupitelů. To si myslím, že se nepodaří. Záleží na síle místní buňky. Nyní máme nulu ve statutárních městech. Teď budeme mít šanci jich mít třeba deset, což už je poměrně zajímavé.

V kterých regionech si nejvíce věříte?

V Praze jsou některé pěkné kandidátky. Ve středních Čechách – Slaném nebo Kutné Hoře – jsou kandidáti s největšími zkušenosti. Někde jsou společně s nezávislými. Zajímavá jsou města typu Chrudim nebo Hodonín. Zlínský kraj je ten můj, takže tam si myslím, že to je dobré. Alespoň podle příprav. Těžší to bude v krajích jako Ústecký nebo Moravskoslezský.

Právě o pohraničních regionech se v poslední době hodně mluví, i v souvislosti s problematikou dluhových pastí a podobně. Jak k nim chcete přistupovat vy?

To, že část lidí je velmi silně frustrovaná, vnímám. Osobně vidím problém v tom, že se nespokojenost s částmi systému neřeší. Rádoby pro status quo strana má pocit, že problémy vyřeší tím, že udělá na venkově osvětu. Že tamní obyvatelé nechápou, čím je Evropská unie super, že to těm málo vzdělaným vysvětlí. Neuvědomují si, že část regulací, které z EU jdou, na tyto lidi dopadá opravdu více.

Prahu to třeba ovlivnilo méně. Lidé na venkově v některých oblastech to zažívají daleko více. Nepomůže, když to nyní budeme regulovat ještě více. Když přijdou moudří z univerzit a začnou v okrajových regionech vysvětlovat, že mají farmařit jinak a více čerpat dotace a že dostanou zadarmo wifi. Ani dosavadní dotace, které tam proudily, nevedly ke zlepšení.

Máte nějaký konkrétní příklad?

Ano, proestablišmentová strana například řeší, že je pro ženy těžké se po návratu z rodičovské dovolené vrátit do pracovního procesu. Takže udělají to, že tlačí na firmy, aby zaměstnávaly maminky. PRově to stojí velké peníze. Současně začínáme přihazovat regulace, že mamince musí být podrženo místo déle a nabídnut vyšší plat. Souběžně s tím existují profese, kde by si maminky mohly přivydělat, například jako řidičky Uberu. Takže co uděláme? Omezíme to – musí mít zkoušky apod. Nebo by mohly hlídat děti ostatním maminkám. Ale to by k tomu nesmělo být potřeba tolik povolení. Výsledkem je guláš.

Zmiňoval jste vás obecní program o třiceti sedmi tématech. Jde o vnitrostranický materiál, nebo půjde k veřejnosti?

Určitě půjde i ven. Připravili jsme třicet sedm témat a zastupitelé využijí třeba jen dvacet z nich. Máme šest nepřekročitelných zásad. Kandidáti za Svobodné podepisují, že přes ně nepojede vlak. Když je budou porušovat, tak se od nich budeme distancovat.

Říkají například to, že zadlužování obce je špatně. Poslední dobou je také moderní, že města začala jako by vychovávat své občany. Praha 1 třeba určí, že se nebude kouřit před hospodami, nebude se jezdit na segwayích a tak dále. Město si vytvoří obrázek občana, který nekouří, nepije, podporuje fair trade a tak dále. V programu máme, že bychom chtěli, aby toto naši zastupitelé neřešili. A o tom byla celkem debata.

Proč?

Je tam přímo napsáno, že zastupitelé za Svobodné nebudou podporovat „převýchovů občanů obcí“. Slovo převýchova bylo diskutováno. Ale ono ve skutečnosti sedí.

Máte představu o volebních heslech?

Každý asi bude mít jiné. Centrální spojující heslo není zatím v plánu, ono pak zřejmě vyplyne. Můžete použít třeba heslo: Více moci obcím. To je něco, co bychom chtěli, ale to nezařídíte z obecní úrovně. Pak je otázka, jestli použít takovéto heslo, které je v podstatě lživé, a nebo slibovat reálné věci. Zkusíme jít reálnější cestou, i když víme, že to není jednoduché.

Zmiňoval jste společné kandidátky. S kým budete spolupracovat?

Nejčastěji jde o spojení s ODS. Ta nyní v parlamentu reprezentuje alespoň nějaké pravicové myšlení. V Chrudimi mají spojenou kandidátku s TOP 09, i když ti jsou od nás více vzdáleni. Jsou města, kde už byla i jednání s Piráty. Ti ale chtějí, podle toho co jsme z jednání pochopili, jít sami. Se Soukromníky také funguje spolupráce, někde možné i s Realisty.

Lokální úroveň je opravdu jiná než celostátní, takže jsou místa, kde jsme se zkoušeli bavit i s někým z SPD, protože tam byl třeba zajímavý člověk. Nikam to ale nevedlo. Ideově nejblíže máme k ODS.

Budete společně s ODS kandidovat i v Praze?

Zatím mám informace, že by to tak mělo být. Podepsaná koaliční smlouva ale podle mě ještě není (rozhovor probíhal v úterý 3.4. – pozn. red.). Jednání by ale měla být v závěrečné fázi. To je na pražském předsednictvu. Informují nás o tom, jak jednají.

Můžete už teď zmínit nějaké zajímavé kandidáty?

Nikdy jsme nebyli stranou, která je dobrá v tom, že by vybrala třeba známého hokejistu, dala si ho na čela kandidátky a on nám potom přinesl plno hlasů. A neuděláme to asi ani v těchto volbách. Máme požadavky na principialitu programu, a tím jsme limitovaní. Nemáme až tolik co nabídnout jako třeba ANO. My nabízíme krev, pot a slzy.

Jak konkrétně bude vypadat spolupráce Svobodných s ANO v Praze?

Domlouvají se na kandidátkách, o místa pak má strana svůj primární boj.

Budete jako Svobodní na kandidátce ODS?

Pravděpodobně, ale ne všude. Někde by mohly být vícestranné, v lokálních volbách to není takový problém.

Poté přijdou na řadu senátní volby.

Řešíme to. Rádi bychom podpořili pravicové kandidáty tam, kde to půjde. Zatím máme dva, možná budeme mít tři vlastní kandidáty – pana Vodičku (Milan Vodička – pozn. red.) v Benešově a pana Tampíra (Štěpán Tampír – pozn. red.) v Českých Budějovicích. Možná se nám ještě rýsuje kandidátka v Sokolově. Na zbytku míst podpoříme podle dohody nějakou z pravicových stran. Rozhodli jsme se jít ne cestou tříštění pravice, ale domluvit se a neubírat hlasy.

Bude kandidovat i Petr Mach?

Naposledy, co jsem se s ním bavil, tak mám pocit, že kandidovat nechce. Raději by kandidoval na Praze 5, která bude až za dva roky. To je jeho pražská část. Navíc je v Praze nyní přetlak prezidentských kandidátů.

Jak důležité pro vás senátní volby jsou?

Senátní volby považuji za důležité v tom, že mohou být brzdou vůči tomu, co se děje: uchopování moci jednou stranou. To je dobře. Na druhou stranu když se člověk s alespoň malým odstupem dívá na to, co se nyní v politice děje, tak zjišťuje, že to je stále točení se pěny dní. Drtivá většina toho, co se děje, zemi absolutně neposunuje vpřed. Lidé se nemají všichni dobře, ale obecně jsou na tom lépe než dříve. Když vidí politický chaos, tak ti, co chtějí něco v životě dokázat, do těchto zbytečných žabomyších válek vůbec nechtějí jít. Nechtějí se zapojit do politiky.

My nyní zkusíme prorazit věcnější linii. Nějaké emoce člověk mít musí, ale chceme se dostat k meritu věci. Jestli to k něčemu bude, to záleží na nás i na lidech.