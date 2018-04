Senátoři tepou Zemana za zásahy do případů Novičok a Nikulin: bezpečnostní riziko, hájí cizí mocenské zájmy

Senátní bezpečností výbor odsoudil prezidenta Miloše Zemana za to, že nechal Bezpečnostní informační službu (BIS) prověřit, zda v Česku nebyl vyvíjen nebo skladován jed novičok. Stejně tak dnes odmítl i zasahování Hradu do případu údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. Výbor tyto kroky označil za bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko. Vyzval hlavu státu, aby se podobných zásahů do budoucna zdržela a respektovala ústavou vymezené pravomoci.