Sinoložka pro INFO.CZ: Mynář s Nejedlým nenajdou Jie Ťien-minga, Tvrdíkovi hrozí zadržení

Kancléř Vratislav Mynář a prezidentův poradce Martin Nejedlý se vydali do Číny získat informace o šéfovi CEFC a Zemanově poradci Jie Ťien-mingovi. Podle sinoložky Olgy Lomové ale mají prakticky nulové šanci něčeho dosáhnout. „Mně to přijde úplně neuvěřitelné, skoro jako zápletka do románu. Pokud se jenom trochu orientují v čínských poměrech, tak musí vědět, že nemají vůbec žádnou šanci s kýmkoliv promluvit a cokoliv ovlivnit,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ. Podle serveru Neovlivní.cz s nimi odcestoval i předseda představenstva evropské CEFC Group Company Jaroslav Tvrdík. Ten by se v Číně mohl dostat do potíží. „Nevím, jestli budou čínské orgány potřebovat pro odhalení temných rejdů Jie Ťien-minga též doznání pana Tvrdíka na obrazovce čínské televize. To neumím odhadnout. Ale v logice věci by to klidně mohlo být,“ popisuje Lomová s tím, že Čínská lidová republika zadržuje i cizí státní příslušníky.

Kancléř Vratislav Mynář, prezidentův poradce Martin Nejedlý a předseda představenstva evropské CEFC Group Company Jaroslav Tvrdík se podle serveru Neovlivní.cz vydali do Číny hledat Zemanova poradce a šéfa CEFC Jie Ťien-minga. Mají podle vás šanci tam něčeho dosáhnout?

Mně to přijde úplně neuvěřitelné, skoro jako zápletka do románu. Pokud se jenom trochu orientují v čínských poměrech, tak musí vědět, že nemají vůbec žádnou šanci s kýmkoliv promluvit a cokoliv ovlivnit. Přes zdejší velvyslankyni se mohou diplomatickou cestou a z autority Pražského hradu snažit vyjádřit podporu nebo získat informace. Ale vůbec si neumím představit, kam v Číně půjdou nebo s kým by měli mluvit. Zároveň pokud mají kontakty v Číně, které jsou evidentně zprostředkované i právě Jie Ťien-mingem, tak v současné situaci, kdy je zřejmé, že je vyšetřován Ústřední disciplinární komisí, že se od něj každý bude chtít distancovat.

Také mě napadlo, že se jedná jen o gesto, že ho hledají, že nejsou tak pošetilí a uvědomují si, že nemohou nic udělat. Nevím, co tím přesně chtějí u veřejnosti získat.

Dává vám smysl to složení Tvrdík – Mynář – Nejedlý?

Pan Mynář a Nejedlý, ačkoliv teoreticky nemají žádné vysoké politické funkce, jsou evidentně nejbližšími spolupracovníky Miloše Zemana. Když byl Jie Ťien-ming jmenován poradcem prezidenta na jaře 2015 – prezident to připustil veřejně až na podzim - tak to jmenování provedli právě pánové Mynář a Nejedlý v Šanghaji. Našla jsem jejich fotografii na čínském internetovém zpravodajství.

Mohou mít ale opravdu kontakty, které by je dnes někam dovedly?

Jediné, co mohou teoreticky udělat je to, že půjdou apelovat na Ústřední výbor, že se staví na stranu Jie Ťien-minga, přimlouvají se za něj a chtějí vědět, co se vlastně děje. I třeba jménem našeho prezidenta. Ale představa, že půjdou do dalších poboček firmy CEFC nebo do centrály a budou se tam vyptávat, je naprosto absurdní. V době moderních komunikačních prostředků by jim to dávno někdo z firmy mohl říct. Nedává to smysl.

Nebezpečný výlet do Číny

Může jim hrozit to, že se dostanou v Číně do potíží? Jsou na místě obavy?

K tomu bych dodala, že je běžné, že orgány Čínské lidové republiky zadržují i cizí státní příslušníky. V poslední době se to týká jednoho z hongkongských knihkupců, který byl dokonce unesen z Thajska, byl vyšetřován, objevil se na televizních obrazovkách v Číně, kde se přiznal k nejrůznějším proviněním. Poté byl v jakémsi domácím vězení.

Narodil se v Číně, ale má švédský pas a ve Švédsku dlouhodobě žije. Když v doprovodu švédských diplomatů jel do Pekingu, protože měl vážné zdravotní potíže a doufal, že ho na švédském velvyslanectví vyšetří lékař a případně, že mu bude povoleno odjet se léčit do Švédska, tak byl unesen přímo z vlaku čínskou tajnou policií. Byl znovu obviněn, že vyzradil státní tajemství a nic mu nepomohlo, že se za něj švédská strana přimlouvala.

Před časem, když proběhl zátah na právníky, tak byli zatčeni také zahraniční pracovníci neziskových organizací, kteří s nimi byli v kontaktu. A opět byli vyšetřováni a následně udělali zjevně vynucená doznání na obrazovkách čínské televize. A pak byli vyhoštěni.

Nevím, jestli budou čínské orgány potřebovat pro odhalení temných rejdů Jie Ťien-minga též doznání pana Tvrdíka na obrazovce čínské televize. To neumím odhadnout. Ale v logice věci by to klidně mohlo být.

Jak může současná situace ovlivnit česko-čínské vztahy?

Když mluvíme o česko-čínských vztazích, tak si představuju celý komplex diplomatických, kulturních a obchodních vztahů. Domnívám se, že v jisté rovině by je to nemělo žádným způsobem poznamenat. Jsou tady uzavřené dohody a navázaná spolupráce. Zdůraznila bych, že vznikaly nejen v režii CEFC. Existují tu mezivládní dohody a spolupráce. Myslím, že česká ani čínská strana nebude stát za této situace o jejich přerušení.

Co se týče obchodní výměny, tak se na základě informací z médií domnívám, že se CEFC a s ní propojená Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce tvářily jako hlavní tahouni ekonomických vztahů. Řada firem ale v Číně podniká bez přispění CEFC, Číňané u nás mají otevřené dveře od začátku 90. let. Mohou tu investovat i obchodovat bez dalších zprostředkovatelů. V tomto smyslu si myslím, že by to vlastně žádným zásadním způsobem naše bilaterální vztahy poškodit nemělo.

Je ale česká ostuda, že měl prezident poradce, kolem kterého bylo od začátku mnoho pochybností a nakonec bude čínskými orgány – ať už z jakýchkoliv důvodů – odhalen jako podvodník.

Vztahy tu byly a budou

Existuje tu tedy i diplomatická linka na úrovni ambasád, která není závislá na Hradu a CEFC.

Samozřejmě. Aktivity CEFC a Smíšené komory naopak obcházely regulérní diplomatické kanály. Nenavazovaly kontakty, které by neexistovaly. Měli jsme normální, plnohodnotné styky s Čínou. Měli jsme podepsanou celou řadu dohod o výměně a spolupráci. Když se do toho vložila ekonomická diplomacie v roce 2015, tak de facto obcházela stávající struktury. CEFC se – alespoň soudě podle čínských médií – pasovala do zprostředkovatele veškerého obchodu a investic mezi Českem a Čínou. Předpokládám, že z toho měli provize, když podepisovali dohody s vládou určité provincie na to, že jí tady zprostředkují partnery.

Může výprava prezidentových blízkých spolupracovníků do Číny nějak ovlivnit naši pozici uvnitř EU?

Já myslím, že celá tato epizoda poradců-neporadců, kteří ani nemají oficiální status a jedou do Číny, naše postavení nepoznamená. Domnívám se, že tam už prezident Zeman naši pověst zle pošramotil. V médiích už proběhlo, že čínská strana přibržďuje s iniciativou 16 plus 1, už se nemá scházet každý rok, ale jednou za dva roky. Doufám, že by to mohlo mít určitý očistný efekt a zbavit nás to stigmatu země, které se paktuje s Čínou za zády EU.

Sledujete příběh Jie Ťien-minga. Je už jasněji, co se s ním v současnosti děje?

Dnes jsem zprávy nečetla (rozhovor probíhal v pátek 16. 3. – pozn. red.), ale myslím, že nic nového se zatím nevynořilo. Je velmi pravděpodobné, že jeho zmizení souvisí také se zatčením Patricka Ho loni na podzim ve Spojených státech v souvislosti s politickou korupcí, kterou provozovala nezisková divize CEFC v Africe. Je velmi pravděpodobné, že Jie Ťien-ming upadl v nemilost. Toto je neoddiskutovatelné.

Americký soud má důkazy na to, že CEFC uplácela politiky, aby získávala politický vliv. Mimochodem první reakce, kterou na to Jie Ťien-ming tenkrát vyslovil, bylo to, že firma nemá s neziskovou divizí vůbec nic společného a že on se od ní distancuje. To je samozřejmě hloupost, protože nezisková divize CEFC je plně financovaná z firmy.

Když on nyní zmizel a v Hongkongu začaly padat akcie divizí, tak se dvě z nich v tamním tisku ozvaly s tím, že ony nemají s Jie Ťien-mingem nic společného, že nikdy neovlivňoval jejich management. Tím zastavily prudký propad akcií. Jako pravděpodobný scénář můžeme očekávat, že se CEFC bude distancovat od Jie Ťien-minga, na němž nakonec skončí veškerá vina a exemplární trest. Ale to není jisté. Je to hypotéza.