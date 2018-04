Sněmovna podpořila růst důchodů. Lidi starší 85 let by mohli dostat o tisícovku víc

Pevná část důchodů se možná zvýší o procentní bod na deset procent a lidem starším 85 let vzroste měsíční penze o tisíc korun. Změny předpokládá vládní důchodová novela, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Někteří poslanci upozorňovali na to, že se nejedná o penzijní reformu. Předlohou se nyní bude zabývat sociální a rozpočtový výbor. Na projednání budou mít měsíc místo obvyklých dvou.

Cílem změn je podle ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové (ANO) přispět ke zvýšení životní úrovně důchodců s nízkými důchody, u nichž základní výměra činí významnou část penzí.

„Nejde o žádnou reformu, ale jen o dílčí zásah do penzijního systému,“ poznamenal zpravodaj Jan Bauer (ODS). Podobně jako Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) a Mikuláš Ferjenčík (Piráti) uvedl, že z ekonomického růstu mají mít prospěch i senioři. Ferjenčík ale také upozornil na to, že se důchodový systém vrátí opět do minusu.

Pevná výměra penzí je pro všechny stejná a vychází z průměrné mzdy. Její zvýšení oslabí zásluhovost, takže se velké části seniorů a seniorek bude penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se však ještě opatření díky přechodnému ustanovení neprojeví. Na snížení zásluhovosti poukázala Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Naše důchody budou více rovnostářské. Bude to poškozovat až 60 procent příjemců,“ soudí. Připomněla, že na malou zásluhovost penzí poukazoval v minulosti Ústavní soud.

Předlohu v diskusi podpořili poslanci SPD a KSČM. Podle Lucie Šafránkové (SPD) je nutné pro udržitelnost státního penzijního pilíře zlepšit demografický vývoj, mluvila také o individuálním spoření se státní garancí včetně výnosu. Leo Luzar (KSČM) očekává od novely jen dílčí zlepšení situace důchodců.

Státní rozpočet vyjde navýšení penzí příští rok asi na 14 miliard korun. Peníze chce vláda získat novelou zákona o Fondu národního majetku, mají jít z privatizačních účtů. Předloha je v dolní komoře před prvním čtením.

Pokud bude novela zákona schválena, přesnou částku výměry důchodů na příští rok vláda stanoví v září podle nových pravidel. Zvýšení důchodů o tisíc korun pro seniory nad 85 let návrh zákona přímo stanovuje k 1. lednu 2019. Podle autorů návrhu je třeba starším seniorům přidat více kvůli jejich vyšším výdajům na péči a léky. Důvodem je i to, že starší senioři mají nižší penze než ti mladší. Před 30 lety nastupovali do starobního důchodu s nižší částkou. I když se jim později přepočítala, stále je výrazně menší, než mají mladší důchodci.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Současně pevná část penze, která je pro všechny stejná, musí nyní odpovídat devíti procentům průměrné mzdy. Plánovaný růst na deset procent neznamená, že se penze zvednou o procento, jen se přeskupí jejich složení. Pravidla pro přidávání zůstanou stejná, zvětší se podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky.