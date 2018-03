Soud bude znovu projednávat metanolovou kauzu. Objevily se prý nové důkazy

Návrh na obnovu řízení byl soudu doručen loni v prosinci. Podle mluvčí v něm Vacula uvedl, že má k dispozici nové skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé. Vacula, který pomohl případ objasnit, byl rozsudkem z května 2014 odsouzen za obecné ohrožení na patnáct let vězení. "Ve vazbě byl od září 2012 do července 2014 a následně ve výkonu trestu odnětí svobody, takže celkem už má vykonáno přes pět let trestu," uvedla Sigmundová.

V hlavní větvi kauzy metanol bylo v lednu 2014 obžalováno 31 lidí. Míchači směsi Rudolf Fian a Tomáš Křepela byli následně odsouzeni na doživotí. Za mřížemi skončila i řada prodejců otráveného alkoholu. Metanolová aféra začala 3. září 2012. Požití jedovatého alkoholu si vyžádalo desítky obětí. Poslední člověk, jehož úmrtí je spojováno s prodejem nelegálně vyráběného alkoholu, zemřel na konci února 2014 v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Celkem si metanolová kauza od září 2012 do února 2014 v Česku vyžádala 48 životů.

Aférou je inspirován televizní film Metanol režisérky Terezy Kopáčové a scenáristky Lenky Szántó. Jeho premiéra je naplánována na 16. dubna od 17:00 ve zlínském Golden Apple Cinema. Natáčelo se ve Zlíně, v okolí Havířova, Příbrami či Prahy. Ve snímku se vedle Lukáše Vaculíka objeví Martin Finger, Veronika Freimanová nebo Vladimír Kratina.