Soud s pašeračkou Terezou znovu odročili, nový právník dostal pozdě dokumenty

"Podle informací, které máme od asistenta našeho honorárního konzula, který se dnešního stání zúčastnil, tak ani dnes nedošlo k přednesení obvinění, jak bylo původně plánováno," uvedla mluvčí. Z obvinění by mělo být jasné, z čeho je Češka obviněna a za co bude souzena.

Obvinění mělo být přečteno již 17. dubna. Kvůli výměně právního zástupce Češky byl ale soud odročen na dnešek. Nového právníka Češce podle informací ministerstva doporučil ředitel věznice i spoluvězenkyně. Právník případ údajně delší dobu sleduje.

Pákistánští celníci ženu zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Heroin našli celníci v kufru zadržené.

Za pašování drog jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti. Ten se ale podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. České ministerstvo spravedlnosti v březnu uvedlo, že Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Úřad snahu zdůvodňuje právě případem Češky zadržené v lednu v Pákistánu.