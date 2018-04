Spekulace o ovlivňování voleb v ČR nejsou potvrzené, řekl Babiš. Společnost Cambridge Analytica nechá prověřit

Tajné služby a bezpečnostní úřady nemají podle premiéra Andreje Babiše (ANO) informace o tom, že by nedávné volby v Česku ovlivňovaly cizí společnosti. Informace o tom, že se na volební kampani v ČR podílela britská společnost Cambridge Analytica, ale Babiš nechá prověřit. Slíbil to dnes při interpelacích poslankyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.

„K dnešnímu dni podle sdělení ředitele BIS (Michala Koudelky) nejsou známy informace, které by nasvědčovaly zasahování do voleb v České republice a nejsou potvrzeny žádné spekulace o tom, že by mělo k ovlivňování voleb dojít,“ uvedl premiér. Dodal ale, že nemá problém zadat zpravodajské službě dotaz přímo k působení společnosti Cambridge Analytica v ČR.

Poslankyně poukázala na nahrávky pořízené britskou stanicí Channel 4, podle nichž se společnost, která se věnuje sběru a analýze dat, tajně účastnila volebních kampaní po celém světě, mimo jiné i v České republice. Vkládala prý na internet informace tak, aby si nikdo nemyslel, že je to propaganda. Poslankyně zmínila také zprávy o tom, podle nichž se na tom finančně podílela ruská ropná společnost Lukoil. Připomenula, že bývalým jednatelem její české dceřiné společnosti byl prezidentův poradce Martin Nejedlý.

Babiš uvedl, že informace o narušení sněmovních či prezidentských voleb neměly ani ministerstvo vnitra, ani BIS a ani Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Kvůli práci společnosti Cambridge Analytica čelí kritice společnost Facebook, která provozuje stejnojmennou sociální síť, a její šéf Mark Zuckerberg. Důvodem je zpráva, že Cambridge Analytica nečestně získala informace o 50 milionech uživatelů facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa v roce 2016.