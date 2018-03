SPO povede Zemanův osobní lékař. Strana už si zase říká Zemanovci, prezident jí poděkoval

Nečas je šéfem krajské stranické organizace, v jejím čele vystřídal prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. V dnešním finále volby porazil prvního místopředsedu strany Mariana Keremidského. Kromě předsedy musí strana zvolit prvního místopředsedu a tři řadové místopředsedy.

Zeman řekl, že se nyní strana musí zamyslet nad důvodem prohry ve sněmovních volbách. Podle něj to je tím, že měla podobný program jako Svoboda a přímá demokracie (SPD), a to včetně důrazu na přímou demokracii. Poznamenal, že SPD dostala více hlasů, protože měla razantnější program i představitele. Čestný předseda strany vyzval všechny, kteří mají zájem pokračovat, aby tak učinili a nenechali se otrávit. Řekl, že plevel roste rychle, zatímco stromy rostou pomalu. Stojí podle něj za to sestoupit ke kořenům a zakotvit na komunální úrovni. Poté se strana může opět pokusit o úspěch ve sněmovních volbách.

SPO vznikla z občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana v roce 2009, ustavující sjezd se konal v březnu 2010, kdy byl předsedou zvolen Zeman a uskupení se pojmenovalo Strana práv občanů Zemanovci. Slovo Zemanovci strana vypustila z názvu v březnu 2013.

Kromě názvu by někteří členové rádi změnili i logo. Vadí jim, že se oboje příliš podobá hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Podle delegátů si řada lidí obě strany plete.

Strana je úzce se Zemanem spojena. Prezident se netají její podporou. Loni například ve sněmovních volbách společně s manželkou volili Františka Ringo Čecha, volebního lídra strany. V daném volebním okrsku ale strana dostala pouze dva hlasy. SPO také sbírala podpisy pod petici za opětovnou kandidaturu Zemana, za což jí prezident osobně poděkoval.

SPO ve volbách na podzim 2017 získala od voličů 0,36 procenta hlasů, za cíl měla dostat se do Sněmovny. O čtyři roky dříve strana získala důvěru 1,51 procenta voličů.