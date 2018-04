Spor o Sýrii: Zahraniční politiku má v rukou vláda, prezident může jen komentovat, říká Svoboda

„Vojenský zásah Spojených států a spojenců vnímáme jednoznačně jako jasný vzkaz komukoli, kdo by chtěl v chemických útocích v Sýrii pokračovat,“ reagoval ministr zahraničí Martin Stropnický na ranní raketový úder. Podobně se vyjádřila i ministryně obrany Karla Šlechtová, která rovněž odsoudila chemické útoky, k nimž Asad již několikrát přistoupil.

Jenže z Hradu zní místo podpory slova, která opět ukazují na jistou dvoukolejnost české zahraniční politiky a vysílají smíšené signály českým spojencům. Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ve svém pracovním účtu uvedl, že vojenské řešení je vždy až to poslední. Následně pak sdílel svůj neoficiální tweet, ve kterém se ohradil proti novinářům a neziskovým organizacím. „Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip?“ napsal mluvčí.

Nedostatek hradní podpory přitom zarazil i poslance Evropského parlamentu Pavla Teličku. „Útok spojenců na chemické cíle v Sýrii podpořilo NATO, tedy i Česká republika. Očekával jsem tudíž i podpůrná vyjádření z Hradu. Dočkal jsem se pravého opaku,“ napsal Telička na sociálních sítích.

Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda pro INFO.CZ uvedl, že bez ohledu na dvojakost prohlášení, oficiální zahraniční politiku má na starosti vláda. „Předpokládám, že o svém postoji na vládě jednali a dospěli k nějakému jednotnému stanovisku. Prezident může tuto oblast ovlivňovat je skrze svá prohlášení,“ uvedl Svoboda.

Nadšení čeští novináři, neziskovkáři a pražskokavárníci prý už brzy vyrazí do první linie v Sýrii. Stále ale hledají velitele. Nějaký tip? — ČÚTI (@CUTIzpravy) April 14, 2018

„Osobně jsem však z toho úderu poměrně nešťastný. Myslím si, že čím více mocností se do toho konfliktu zapojí, tím větší hrozí eskalace celého problému. Jediná cesta je jednání, tento vojenský akt nic nezmění,“ řekl bývalý ministr.

Současný ministr zahraničí Stropnický nicméně během svého tiskového vystoupení zdůraznil, že pokud by mezinárodní společenství čekalo se zásahem v Sýrii na mandát Rady Bezpečnosti OSN, stalo by se tak pasivním svědkem až spolupachatelem chemických útoků.

Ministr přitom připustil, že zásah neměl od Rady Bezpečnosti OSN mandát a nebyl tak přísně vzato legální. „Jenže jak to bylo asi tak možné? Rada bezpečnosti nebyla schopná přijmout žádné usnesení k Sýrii už řadu měsíců. Jenom z hlediska kontroly chemického potenciálu šestkrát byl návrh takové rezoluce vetován Ruskou federací. Potom lze mluvit, myslím právem, o legitimitě takového zásahu,“ řekl ministr.

„Já bych byl na používání slov Legalita a Legitimita velmi opatrný. Vnímám je jen jako ospravedlnění pro vstup Západu do Sýrie, což považuji za velmi nebezpečné. Ten si v poslední době stále více uvědomoval, že Rusko, Írán a Turecko nyní v Sýrii převzali iniciativu, což do jisté míry jejich vstup do konfliktu motivovalo,“ opáčil však Svoboda.