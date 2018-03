Spravená D1 do roku 2021? Nestihne se to, soudí exministři

Rekonstrukce dálnice D1 potrvá déle než do aktuálně slibovaného roku 2021, shodli se dnes bývalí ministři dopravy Petr Moos a Antonín Prachař v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Současný ministr dopravy Dan Ťok (ANO) tento měsíce uvedl, že práce na rekonstrukci dálnice D1 mezi Prahou a Brnem se protáhnou do roku 2021. "My už víme, díky těm zdržením při soutěžích, že rok 2020 nestihneme," řekl 16. března novinářům. Dříve se hovořilo právě o roce 2020. Ťok uvedl, že zahájení jednotlivých staveb se zpožďuje o půl roku až o rok kvůli tomu, že vydávání stavebních povolení napadají Děti Země. V součtu by obnova D1 měla stát zhruba 19 miliard korun.

Podle Prachaře nebude stát schopen včas získat všechna povolení. "S ohledem na to, jaká je připravenost těchto staveb, tak ty otazníky jsou varující," uvedl Moos. Míní, že projektanti a autoři staveb neumí jednat s veřejností. Dodal, že kdyby byl v platnosti zákon o liniových stavbách, který by řízení zjednodušil, nemusel by dnes stát při řízeních "tahat za kratší konec".

Prachař uvedl, že za jeho působení na ministerstvu na začátku vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) byla zmíněná novela připravena, následující vedení úřadu ji ale nevyužilo.

Podle Moose je třeba přesvědčit vládu i ekologické organizace, že stavba dopravní infrastruktury je prospěšná. Dobře projektované dálnice jsou ekologické stavby, míní Moos. "Já bych doporučil, aby vláda brala dálnice jako ekonomický příspěvek. Nejde jenom o ty peníze v rozpočtu, ale že nám to přináší do rozpočtu," dodal.

D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli modernizaci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich. V březnu začali dělníci pracovat na nejdelším dálničním úseku mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru. Do konce března mají pracovat celkem na pěti úsecích dálnice. "Naše ambice je zahájit až osm úseků," řekl dříve Ťok k letošní stavební sezoně.

Moos byl ministrem v první polovině roku 1998 v prozatímní vládě Josefa Tošovského. Prachař působil za ANO v čele ministerstva od ledna do listopadu 2014 v vládě Bohuslava Sobotky. Loni Prachař kandidoval jako nestraník za STAN do Sněmovny v Olomouckém kraji.