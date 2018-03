Štěpit ČEZ kvůli novému jadernému bloku je hloupost, myslí si Hüner

Rozdělení energetické společnosti ČEZ kvůli výstavbě nového jaderného bloku je hloupost. Hospodářským novinám (HN) to řekl ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Není prý jisté, zda je transformace ideálním řešením a nejsou také spočítány dopady pro akcionáře. Ředitel ČEZ Daniel Beneš sdělil Mladá frontě Dnes (MfD), že společnost nemá v plánu udělat rozdělení, které by vedlo k tomu, že stát ztratí v ČEZ kontrolu.

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) podporuje výstavbu nového jaderného bloku z peněz ČEZ. Podobný krok by ale mohl být nevýhodný pro minoritní akcionáře a proto se možné rozdělení nebo transformace ČEZ začaly řešit. Majoritním vlastníkem ČEZ je stát, přes ministerstvo financí drží zhruba 70 procent akcií.

„Myslím si, že dělení je hloupost. Problémů je to několik. O rozdělení firmy se můžeme bavit až v momentu, kdy budou spočítány dopady pro akcionáře,“ řekl Hüner. Podle něj budou posudky a přípravy dělení velmi nákladné. „A proč já bych měl tohle všechno dělat, když ani nevím, jestli nakonec postavím jaderný zdroj? Není to vyhazování peněz?“ podotkl.

ČEZ dříve uvedl, že zkoumal šest alternativ rozdělení. Nejpreferovanější variantou je ta, že by stát plně vlastnil jadernou, uhelnou, těžební a obchodní část. „Nový ČEZ“, ve kterém by si měl stát v první fázi ponechat 51 procent, by zahrnoval distribuci, prodej, obnovitelné zdroje a energetické služby ESCO.

„Nechápu, proč by v tom "starém" ČEZ nebyla třeba distribuce. Proč je tam jen uhlí s jádrem. To se musí podrobně vyřešit,“ řekl Hüner. „Když ČEZ chodí a běhá, jak je nutná transformace, je to nyní naprostý nesmysl. Vždyť nevím, co tím chtějí řešit,“ dodal Hüner.

Babiš v pondělí řekl, že při případném dělení si vláda musí pohlídat, aby vedle výroby zůstaly státu také strategické věci typu obchodu nebo distribuce. „Nemáme v plánu udělat rozdělení, které by vedlo k tomu, že stát ztratí v ČEZ kontrolu. A neuvažujeme ani o ztrátě majority státu v jakékoliv části ČEZ. Ale zatím jsme nerozhodli, konkrétní variantu jsme nevybrali,“ řekl MfD Beneš.

Rozdělení firmy není jedinou variantou, nad kterou se při rozhodování o financování případného bloku uvažuje. Ve hře je také možnost, že by stavbu nového bloku zajistila dceřiná společnost ČEZ, i varianta, že by tuto dceřinou společnost ČEZ odkoupil stát a poté by firma realizovala stavbu.

Společnosti ČEZ loni meziročně vzrostl čistý zisk o 30 procent na 19 miliard korun. Tržby klesly o procento na 201,9 miliardy korun.