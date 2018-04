Stíhaného soudce Elischera, který údajně přijímal úplatky a nadržoval Vietnamcům, pustili z vazby

Trestně stíhaný soudce pražského vrchního soudu Ivan Elischer bude propuštěn z vazební cely. Městský soud v Praze dnes totiž v neveřejném zasedání vyhověl jeho stížnosti proti vzetí do vazby. Potvrdila to mluvčí městského soudu Markéta Puci. Elischer, který čelí obvinění z ovlivňování trestních řízení ve prospěch některých obžalovaných, byl za mřížemi od poloviny března.

"Soud vyhověl stížnosti pana obviněného proti vzetí do vazby. Neshledal důvody vazby, pro které byl do ní vzat. Skutečnost, že byl dočasně zproštěn výkonu funkce soudce, vylučuje, že by pokračoval v trestné činnosti. V současné době rovněž nehrozí, že by ovlivňoval svědky," sdělila Puci. Dodala, že soud zaslal pankrácké věznici příkaz k Elischerovu okamžitému propuštění.

O propuštění Elischera rozhodl senát soudce Dušana Pašky. Soudní senát v totožném složení loni pustil z vazby na svobodu například i bývalého fotbalového bosse Miroslava Peltu, který čelí obvinění v souvislosti s údajným zmanipulováním sportovních dotací. Pelta strávil ve vazební cele měsíc, a to ze stejných důvodů jako Elischer - tedy z obavy, že bude opakovat trestnou činnost nebo ovlivňovat svědky.

Sedmapadesátiletému Elischerovi hrozí až 12 let vězení za přijímání úplatků, zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování Vietnamcům, které soudil v drogových kauzách. Podle vyšetřovatelů páchal trestnou činnost nejméně od května 2016. Zprostředkovatelem korupce byl údajně Hung Quoc Nguyen, který je také ve vazbě. Jeho "velmi blízké a nadstandardní vztahy" se soudcem údajně kriminalisté zadokumentovali nejpozději od července 2013. S mužem se Elischer scházel i ve své kanceláři v budově vrchního soudu.

Z rozhodnutí ministra spravedlnosti Elischer dočasně nesmí soudit, a to až do pravomocného skončení trestního stíhání. Po tu dobu bude pobírat polovinu svého platu.