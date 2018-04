Straničtí přeběhlíci nepřijdou o mandát. Sněmovna zamítla návrh KSČM

Kritici předlohy poukazovali obdobně jako vláda Andreje Babiše (ANO) na její rozpor s ústavou. „Máme volný mandát,“ podotkl zpravodaj Jan Chvojka (ČSSD). Marek Výborný z KDU-ČSL připomněl, že poslanci a senátoři vykonávají mandát z ústavy osobně a nejsou vázáni žádnými příkazy. Podle Heleny Válkové (ANO) by úprava proti přeběhlictví významně změnila ústavní systém.

Byť někteří řečníci uváděli, že by byli ochotni debatovat o možnosti zániku mandátu při odsouzení zákonodárce, Sněmovna podpořila návrh Marka Bendy (ODS) na zamítnutí novely hlasy 125 ze 151 přítomných členů. „Je zbytečné se trápit touto ústavní změnou, která stejně nemá šanci projít,“ zdůvodnil Benda svůj návrh.

Přeběhlictví podle komunistů narušuje důvěru lidí v politiku i fungování ústavního systému. Jde podle nich o „výpověď plné moci“ kandidáta vůči voliči a o porušení závazku vůči politické straně nebo hnutí. Do ústavy proto KSČM chtěla zařadit ustanovení, podle kterého by mandát zákonodárce mohl zaniknout „ztrátou“. Podrobnosti by stanovily jednací řády obou parlamentních komor.

Proti ztrátě mandátu by bylo možné podle předlohy odvolání k Ústavnímu soudu. Na soud by se mohl obrátit dotyčný zákonodárce, předsedové Sněmovny nebo Senátu či skupina 20 poslanců nebo deseti senátorů. Možnost zániku mandátu kvůli pravomocnému nepodmíněnému odsouzení zákonodárce za úmyslný trestný čin označují komunisté za logický krok, který vychází z požadavku na morální profil člena Parlamentu.

V předminulém volebním období Sněmovna zamítla obdobný návrh KSČM rovněž už v úvodním kole. V minulém volebním období se sice přes první čtení dostal, ústavně-právní výbor ale jeho projednávání přerušil a již se k němu nevrátil.