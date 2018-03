TOP 09 chce, aby Babiš vysvětlil postup s šéfem GIBS. Je to mocenská zvůle, tvrdí Kalousek

"Po výhrůžkách skandalizací, po něčem, co se dá nazvat vydíráním, přistoupil předseda vlády k tomuto správnímu aktu, který nemá precedens," řekl dnes novinářům Kalousek. Pokládá za nehorázné, když Babiš řekl o Murínovi, že je ohrožením demokracie.

Pro zařazení bodu na nynější schůzi chce Kalousek najít širší shodu. Pokud s návrhem na jednání u členů vedení Sněmovny neuspěje, podá jej sám. V případě, že Sněmovna debatu o správním řízení s Murínem na program schůze nezařadí, začne TOP 09 sbírat podle Kalouska podpisy pro svolání mimořádné schůze.

Poslanecké kluby Starostů a nezávislých (STAN), KDU-ČSL a ČSSD už oznámily, že zařazení bodu na schůzi podpoří a případně i svolání mimořádné schůze Sněmovny. "Nedává smysl, aby trestně stíhaný politik odvolával policajta policajtů," řekl šéf poslanců STAN Jan Farský.

"Vidím znaky tendenčního postupu premiéra, nátlak na fungování policie," řekl místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Poslanci by podle něj měli tlačit na Babiše, aby vysvětlil důvody, proč usiluje o odchod Murína. "Téma je závažné, nelze ho přejít mlčením a netečností. I na straně premiéra by měl být zájem, aby se to vysvětlilo," řekl Jurečka.

"Tady se opravdu zdá, že Andrej Babiš určitým způsobem může tlačit na pana Murína. Koneckonců pan premiér v demisi je trestně stíhaný a Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje trestné činy policistů," řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Připomněl dřívější Babišovy kritické výroky na adresu vyšetřovatele Pavla Nevtípila, který vede vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v níž je premiér obviněn z podvodu. Podle něj by bylo dobré, aby se Babiš k záležitosti vyjádřil na plénu Sněmovny.

Babiš vede s Murínem spor, inspekce už dřív oznámila, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý "bez skandálu". Murín rezignovat odmítl.

Minulý týden Babiš oznámil, že hodlá Murína dočasně zprostit výkonu služby. Ze zákona o služebním poměru vyplývá, že člen bezpečnostního sboru může být zproštěn výkonu služby, pokud je podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.

"Jsem hluboce přesvědčen, že zákon není naplněn," řekl k tomu Kalousek. Kázeňské řízení kvůli přestupku začalo v pondělí, není veřejné.