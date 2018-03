Uchvácení státu, permanentní kampaň, chaos a čistky. 100 dnů Babišovy vlády očima politologa

„Celkově vnímám vládu Andreje Babiše jako daleko méně systematickou, než jak by u vlády řízené zastáncem řízení státu jako firmy bylo očekávatelné,“ říká Cabada. Zdůrazňuje přitom, že je třeba především připomínat, že posuzujeme vládu, která nezískala důvěru Poslanecké sněmovny a dle ústavy by měla být v rozumné době nahrazena vládou jinou. „S každým dalším dnem,“ pokračuje Cabada, „jenž uplyne od okamžiku, kdy vláda Andreje Babiše nezískala důvěru, se snižuje její legitimita, která navíc nikdy nemohla a nemůže být tak vysoká jako u vlády, která se o důvěru parlamentu může opřít. Jinými slovy, s každým dalším dnem se z této vlády stává vláda prezidentská, a to v rozporu s českou ústavou.“

Na toto zásadní a základní hodnocení pak politolog navazuje kritikou konkrétního působení vlády. „Zaprvé se velmi kriticky stavím k rozsáhlým personálním změnám na ministerstvech a obecně ve státní správě, které bych v některých okamžicích nazval spíše čistkami.“ Vláda bez důvěry by totiž podle něj měla být v otázce stability státní správy ještě zdrženlivější než vláda s důvěrou. „Avšak Babišova vláda je naopak v této oblasti velmi aktivistická, což by její předseda rád završil rychlou změnou služebního zákona navrženou právě vládou v demisi a bez důvěry, která by se stala základem čistky ještě daleko rozsáhlejší,“ upozorňuje Cabada.



Zároveň je přesvědčený, že již existuje dostatek náznaků, dle kterých můžeme říct, že klíčové posty třeba na ministerstvu zdravotnictví (nejen náměstci či ředitelé nemocnic, ale také šéfové klíčových oborů apod.), kteří jsou nově dosazováni, jsou provázáni s podnikatelskými subjekty, konkrétně hovoří například o farmaceutických firmách. „Andrej Babiš tak podle mne provádí další krok k uchvácení státu a jeho přeměně na firmu propojenou s podnikáním jeho samého a dalších spřízněných podnikatelů,“ pokračuje v hodnocení menšinové vlády hnutí ANO politolog.

Další jeho silně kritický komentář se týká vlastního působení předsedy vlády. Babiš podle něj zcela potlačil kolegiální charakter vlády a stal se v zásadě druhým, skrytým ministrem všech resortů. „Velmi často tak vstupuje přímo do agend konkrétních ministrů, čímž znesnadňuje orientaci v prioritách,“ říká. Velmi patrné je to podle něj třeba v agendě ministerstva zahraničních věcí, kde opakovaně narážíme na disonance mezi ministrem a premiérem, jenž cítí potřebu „opravovat“ nedostatky české diplomacie. „Nicméně je to trend obecnější,“ zdůrazňuje s tím, že na této kritice nic nemění skutečnost, že v evropských záležitostech se zatím premiér od nástupu do funkce choval velmi konzistentně a buduje dobré základy pro lepší pozici Česka na evropské politické scéně.



V neposlední řadě Cabada zdůrazňuje, že Babiš coby premiér v zásadě vede permanentní kampaň, přičemž se chová jako oligarcha. „Na potkání rozdává a slibuje, aniž by vyčkal odborné posouzení potřeb, nákladů apod.“ Podle Cabady tak stále více připomíná „neomezené“ vládce východní Evropy, všemocné muže, kteří ráno přijdou do kanceláře, vyslechnou problémy a do večera vše zařídí, protože demokratická diskuse o výhodách či nevýhodách řešení, nákladech a ziscích může být přeskočena. „To vše je pak okořeněno stovkami nápadů, které jsou následně staženy či korigovány, protože zjevně nebyly příliš diskutovány ani uvnitř vlády, ani uvnitř hnutí ANO, natož v širším politickém kontextu, například v parlamentu. Namátkou uveďme představy o daňové reformě,“ uzavírá Cabada.