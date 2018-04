Ústecký zastupitel pronajímá byty, kde se nevyplácí dávky

Ústí nad Labem vyčlenilo 22 lokalit, kde už nově příchozí nedostávají doplatky na bydlení. Na seznamu jsou i dva domy, v nichž byty pronajímá Běhounek sociálně slabým. Jeden je v Žukovově ulici ve čtvrti Střekov a druhý v Jungmannově ulici v Krásném Březně.

Podmínky v objektech jsou podle nájemníků nevyhovující, stěžují si na zimu, píše MfD. Na nepořádek si stěžují i obyvatelé okolních domů. Běhounek deníku řekl, že dům v Krásném Březně opravil a má na něj hypotéku. Mezi ty, kteří vydělávají na doplatcích za přemrštěné nájmy, se nepočítá. Jedna z nájemnic uvedla, že za byt 2+1 v domě na Střekově platí 7800 korun a i s elektřinou 12.000 korun, nabídka realitní kanceláře ve stejné lokalitě na podnájem v bytě v dobrém stavu v paneláku je 7000 korun plus energie.

Nájemnice Běhounkova bytu v Krásném Březně listu řekla, že platí 9100 korun a 1500 za elektřinu v bytě 2+1. Nájmy se v této lokalitě běžně pohybují okolo 5500 až 6000 korun bez energií. Běhounek uvedl, že nemůže za to, že jsou zničené chodby nebo někdo vyhodí a zapálí kočárek. „Dům v Krásném Březně mám na hypotéku, celý jsem ho zrekonstruoval, opravil jsem ho svýma rukama. Nejde navíc o sociálně slabé obyvatele, řada rodin pracuje a bydlí v domech roky,“ cituje MfD Běhounka.

Miroslav Andrt, krajský šéf ČSSD, která má v programu boj proti byznysu s chudobou, uvedl, že o podnikání svého kolegy nevěděl. „Nevím o tom a neumím říci, zda je to pravda. Pokud by se to prokázalo, měl bych s tím osobně problém,“ řekl MfD Andrt.

MfD píše, že stejným způsobem podniká také Běhounkův stranický kolega v Děčíně Petr Trabalka. Tamní stranický výbor podle listu navrhl jeho vyloučení.