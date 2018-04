Vláda bez Babiše? Šéf ODS se od Zemana vrátil s nepořízenou

Prezident Miloš Zeman považuje za pravděpodobné, že se ANO s ČSSD domluví na vládní spolupráci. Po dnešní schůzce s hlavou státu na Pražském hradě to řekl předseda ODS Petr Fiala. Zeman trvá na tom, že vládu má i nadále domlouvat šéf hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš. Za hranici, do kdy by měl situaci vyřešit, Zeman pokládá průběh června, dodal Fiala.