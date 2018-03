Vláda podpořila návrh referenda podle ČSSD: bez hlasování o mezinárodních smlouvách

Návrh na zavedení obecného referenda, který předložila sociální demokracie, pošle menšinový kabinet hnutí ANO do Sněmovny se souhlasným stanoviskem. Vyplývá to z průběžných výsledků hlasování kabinetu v demisi. Podle doporučení vládních legislativců měla vláda současně připojit připomínky a mimo jiné doporučit, aby lidé nemohli hlasovat o přijetí nebo výpovědi mezinárodních smluv. Návrh ústavního zákona nyní posoudí zákonodárci.

Sociální demokraté na rozdíl od návrhu SPD Tomia Okamury nechtějí, aby obyvatelé mohli v referendu rozhodovat o vystoupení Česka z Evropské unie nebo ze Severoatlantické aliance. Vládní legislativci doporučili vyloučit jakékoli mezinárodní smlouvy. Poukazují na to, že jde o složitou a ryze odbornou záležitost, o níž není všelidové hlasování vhodné.

Prodloužit by se také měla podle vládních právníků tříměsíční lhůta, v níž by vláda musela uvést, zda návrh na konání referenda splňuje zákonné podmínky. Ministerstvo vnitra by jinak nebylo schopno zkontrolovat podpisy, kterých by podle předlohy ČSSD muselo být nejméně 850.000.

Obyvatelé by nemohli podle normy sociálních demokratů schvalovat referendem ani právní předpisy a rozhodovat o základních právech a svobodách, o státním rozpočtu a daních nebo o ustanovování a odvolávání lidí z funkcí. Iniciátor referenda by musel získat dostatek podpisů pod petici nejvýše během půl roku. Výsledek všelidového hlasování by byl závazný jen tehdy, pokud by v něm odpověděla na položenou otázku kladně, nebo záporně nadpoloviční většina ze všech oprávněných voličů. Tedy i z těch, kteří hlasovat nepřijdou.

Přípustnost otázky všelidového hlasování, které by vyhlašoval prezident, by mohl přezkoumat Ústavní soud. Podnět by mohla dát vláda nebo skupina poslanců či senátorů. Rozhodnutí přijaté v referendu by podle předlohy ČSSD bylo závazné pro vládu a obě parlamentní komory po dobu volebního období Sněmovny, nejméně však tři roky. Stejnou lhůtu by ústavní návrh stanovil pro možnost uspořádat další všelidové hlasování ve stejné záležitosti. Podrobnosti k pořádání referenda by stanovil obyčejný zákon.

Ústavní předlohou SPD na zavedení obecného referenda se už začali s neutrálním postojem vlády zabývat poslanci. Ve srovnání s návrhem ČSSD obsahuje také mnohem měkčí podmínky pro vyvolání všelidového hlasování, pro závaznost nestanovuje žádné.

Pro schválení ústavního zákona je ve Sněmovně i v Senátu nutná třípětinová většina. Představy parlamentních stran o parametrech pro všelidové hlasování se různí. ODS a TOP 09 odmítají obecné referendum jako takové.