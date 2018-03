Vláda s důvěrou může být do konce května, věří Zeman. Většinu 105 hlasů má za poměrně stabilní

Vláda s důvěrou Poslanecké sněmovny by podle prezidenta Miloše Zemana mohla vzniknout do konce května. Dřív předpokládal, že premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš mu předloží návrh nového uspořádání nejpozději do konce června. Nynější jednání ANO se sociální demokracií o společném koaličním kabinetu, který by mohli podpořit komunisté, jsou vcelku úspěšná a květnový termín se zdá realistický, řekl prezident v TV Barrandov.