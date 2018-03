Voliči by mohli odvolat prezidenta i rozhodnout o vystoupení z EU, navrhují komunisté

Lidé by mohli v referendu odvolávat prezidenta a hlasovat také o vystoupení Česka z Evropské unie a ze Severoatlantické aliance nebo o zákonech. Vyplývá to z návrhu ústavního zákona o zavedení obecného všelidového hlasování, který předložili poslanci KSČM. Předloha předpokládá také konání poradního referenda.

Návrh KSČM je již třetí, který Sněmovna v nynějším volebním období obdržela. Poslanci se už začali zabývat předlohou SPD Tomia Okamury, která se svými parametry komunistické normě blíží. Přísnější pravidla všelidového hlasování předpokládá ústavní návrh ČSSD.

Lidé by podle představ poslanců KSČM nemohli v referendu rozhodovat například o základních právech a svobodách, o daních, odvodech a státním rozpočtu, o výkonu soudní moci a o závazcích, které pro Česko vyplývají z mezinárodního práva. Přípustnost otázky by mohl posuzovat Ústavní soud. Referendum by vyhlašoval prezident, přičemž by se mohl za určitých okolností rozhodnout, že jej nevyhlásí.

Prezident by ale naopak musel všelidové hlasování vypsat podle předlohy při přijímání nebo změně ústavy a ústavního zákona, při ratifikaci mezinárodní smlouvy, která by převáděla národní pravomoci, při přijetí eura a při vystoupení Česka z Evropské unie. Učinil by tak i bez návrhu, a to potom, co by dostal příslušnou normu k podpisu.

Návrh na vyhlášení referenda by mohla podat vláda, nejméně 101 poslanců nebo 41 senátorů a lidé na základěě petice s nejméně 100 tisíci podpisy. Předloha neobsahuje žádné kvorum pro platnost ani závaznost referenda. Přijato by bylo rozhodnutí, pro které by se vyslovila nadpoloviční většina zúčastněných voličů. Rozhodnutí by mohli zákonodárci zrušit po určité době ústavním zákonem. Poradní referendum by mohla vyvolat vláda nebo dvě pětiny poslanců. Předlohu KSČM nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Pro schválení ústavního zákona je ve Sněmovně i v Senátu nutná třípětinová většina.