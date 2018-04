Všechny byty OKD jsou v zástavě za 680 milionů eur. Jsou tam podivné peněžní toky, tvrdí advokátka

Největší skupina nájemního bydlení v Česku, která se dostala do soukromých rukou po kontroverzní privatizaci hutní společnosti OKD, je nyní v zástavě britské správcovské skupiny Wilmington Trust.

Ze smlouvy o transakci, kterou má HlídacíPes.org k dispozici, vyplývá, že společnost Residomo, která je formálním vlastníkem bytového portfolia, vydala dluhopisy v hodnotě 680 milionů eur, s úrokem 3,375% a splatností v roce 2024.

Současně smlouva počítá se zajištěním „veškerých současných i budoucích, existujících i podmíněných dluhů Residomo“ až do celkové výše 1.75 miliardy eur.

„Přefinancovali jsme tím předchozí úvěry,“ vysvětluje transakci ředitel Residomo Jan Rafaj a dodává, že britská společnost Wilmington Trust je pouze zástupcem držitelů dluhopisů. Vedení firmy by podle jeho slov převzala pouze v případě, že by se Residomo dostalo do finančních potíží.

„V případě, že to půjde, jak jsme prognózovali, tak se ale nic nebude dít – dál bude firmu řídit náš management,“ ujišťuje Rafaj. „Držitelům dluhopisů nyní pouze vykazujeme zhodnocení jejich prostředků a posíláme jim úroky.“

Cesta z dluhů

Zmíněná transakce s dluhopisy ale vzbuzuje pochybnosti u advokátky Hany Marvanové, která v minulosti zastupovala nájemníky bytů OKD ve sporu s původními majiteli.

„Je to podivná transakce. Dochází tam k podivným peněžním tokům,“ uvedla Marvanová pro HlídacíPes.org. „Zástavní smlouva de facto znamená, že vám někdo dá peníze, nevlastní to sice přímo, ale skrze zástavní smlouvu to ovládá a pak dostane. Moje hypotéza je, že je tu záměr zakrýt vlastníka.“

To ale ředitel Residoma Rafaj, který na post nastoupil teprve před půl rokem, odmítá.

„Šlo pouze o transakci s cílem snížení původního dluhu,“ konstatuje ředitel Rafaj. „Majiteli dluhopisů jsou penzijní fondy, investiční skupiny, banky a velcí investoři.“

Že by se za britskou skupinou skrýval významný hráč z českého či zahraniční podnikatelského prostředí, Rafaj popírá. „Často slýchám, že se za tím skrývá Bakala, ale to není pravda,“ říká. „V jím vlastněné společnosti bych nikdy nepracoval,“ dodává s poukazem na škody, které Bakala tamnímu regionu údajně způsobil po zprivatizování OKD.

Společnost Residomo nakonec poskytla HlídacíPes.org seznam držitelů dluhopisů, kterých bylo ke konci letošního března celkem 48 (viz tabulka).

Privatizace před soudem

Vlastníci společnosti Residomo (dříve RPG Byty) koupili bytové portfolio údajně za cenu kolem 20 miliard korun od miliardáře Zdeňka Bakaly. Ten byty získal v roce 2004 v rámci privatizace hutní společnosti OKD.

Státní majetek byl prodán bez výběrového řízení a podnik i s téměř 44 tisíci byty získala společnost Karbon Invest za 4,1 miliardy korun. Průměrná hodnota jednoho bytu byla stanovena na symbolickou cenu 40 tisíc korun.

Dva roky po privatizaci byla část bytů prodána Pražské správě nemovitostí a zbývající část byla bez souhlasu ministerstva financí vyvedena do speciálně založené realitní společnosti RPG byty.

Podle posledního znaleckého posudku z roku 2016 byla celková hodnota nemovitostí oceněna na 26,4 miliardy korun.

V souvislosti s podezřelou privatizací padla řada trestních oznámení. V jednom případě je obžalovaným znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v těžební společnosti, a dále dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti.

Na verdikt českého soudu čeká také Evropská komise, kde leží stížnost sdružení nájemníků na nedovolenou veřejnou podporu při prodeji OKD. Pokud by se nedovolená podpora zpětně prokázala, stát by teoreticky mohl od privatizační smlouvy odstoupit a kupující by vracel peníze včetně úroků.

Trestní oznámení podali také zástupci nájemníků, podle jejichž závěrů existuje podezření o záměrném podhodnocení majetku OKD při privatizaci. Česká republika mohla podle propočtů jejich právních zástupců utrpět škodu zhruba ve výši 20 miliard korun. Soud bude o této kauze jednat na konci letošního dubna.

Mezitím se těžební společnost vrátila zpět do vlastnictví státu. Akcie těžební společnosti OKD převzala na počátku tohoto měsíce státní společnost Prisko za 80 milionů korun. Byty ale byly z vlastnictví už dříve vyňaty a zůstávají v soukromých rukou.

