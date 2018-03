Vydání Nikulina do USA: Je dobře, že se vláda nenechala znásilňovat prezidentem, říká Kolář

Po měsících spekulací, zda se Česko v případu vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina přikloní na stranu Spojených států či Ruska, je po dnešku jasno. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se rozhodl, že vyhoví žádosti Washingtonu, a Nikulin tak už v noci na dnešek nasedl do letadla směřujícího přes Atlantik – to vše navzdory přání prezidenta Miloše Zemana, který Pelikána žádal o vydání do Ruska. „Myslím, že se ministr spravedlnosti zachoval tak, jak se zachovat měl a je milé překvapení, že se vláda nenechala vydírat a znásilňovat prezidentem,“ říká pro INFO.CZ bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář.

Letadlo s Nikulinem, který byl zadržován ve vazbě na Pankráci, údajně přistálo v Manassasu nedaleko Washingtonu kolem deváté hodiny ráno středoevropského času. České ministerstvo spravedlnosti tak vyhovělo extradiční žádosti Spojených států, které Nikulina viní z hackerských útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox.

O vydání ruského hackera Washington požádal 16. listopadu 2016, Pelikánův rezort však následně obdržel další extradiční žádost – tentokrát z Ruska. Moskva žádala o Nikulinovo vydání z důvodu údajné dřívější internetové krádeže z roku 2009. Podle spekulací však šlo jen o zástěrku, aby se ruský občan nedostal do rukou amerických soudů.

Pelikán nakonec rozhodl ve prospěch USA – a to navzdory žádosti Miloše Zemana, aby byl vydán do Ruska. Diplomat Petr Kolář, který do roku 2010 působil jako český velvyslanec ve Spojených státech a později také v Rusku, krok ministerstva spravedlnosti chválí.

„Spojené státy jsou naším nejdůležitějším spojencem v Severoatlantické alianci a myslím, že tento krok je naprosto v pořádku. Spojenými státy to bylo od počátku vnímáno jako otázka principu a vzájemné důvěry spojenců. Ministr spravedlnosti se zachoval tak, jak se zachovat měl a je milé překvapení, že se vláda nenechala vydírat a znásilňovat prezidentem. To jsou všechno dobré zprávy, takže je ten krok samozřejmě vítám,“ komentuje pro INFO.CZ Kolář.

Rozhodnutí o vydání do Spojených států přichází v době, kdy je v České republice na neoficiální návštěvě šéf americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Ten o případu Nikulina hovořil také před svými českými kolegy, kterým sdělil, že USA nechtějí nic jiného než dodržení zákonů. Že by na české představitele vyvíjel nějaký tlak, ale odmítl. Nabízí se proto otázka, zda měla Ryanova návštěva na Pelikánův krok vliv, podle Koláře však bylo zřejmě rozhodnuto už dřív.

„Logicky se to nabízí, ale já myslím, že to rozhodnutí už bylo učiněno dřív a tato návštěva už to rozhodování nezásadně ovlivnila. Ale jistě je dobře, že se to tak hezky sešlo a Paul Ryan dostal takový dárek. Je to něco, co může ve Spojených státech prezentovat jako svůj úspěch a jistě si tak Českou republiku v hezkém slova smyslu zapamatuje,“ řekl diplomat redakci.

Krok, který může vztahy s Washingtonem, jemuž Česko naopak odmítlo vydat libanonského obchodníka se zbraněmi Alího Fajáda, rozhodně nevyvolá nadšení v Moskvě. Podle Koláře však na dopadech Pelikánova rozhodnutí na ruské vztahy až tak nezáleží.

„Myslím, že vztahy s Ruskem jsou poškozené už dost tím, jak se Rusko chová. Není na nás, abychom pomáhali Rusku se vzpamatovat – to je na Rusech, oni se musí začít chovat normálně. To, co celou dobu dělají a jak se nás pokouší testovat, kam až je pustíme – od dezinformační kampaně přes různé invaze do zahraničí, jako to bylo v případě Gruzie nebo Ukrajiny, přes používání nervově paralytických plynů po vraždění nepohodlných osob, které jsou ruským vedením vnímáni jako zrádci, kdy k útoku dochází na území cizích států, našich spojenců – to všechno je problém Ruska, který my za něj nevyřešíme. Takže to, zda to poškodí naše vztahy s Ruskem, bych příliš nezkoumal,“ říká Kolář.

„Naše ekonomické vztahy jsou minimální. To, že se nám tu někdo snaží neustále vsugerovat, že jsou vztahy s Ruskem a Čínou zásadní pro naši ekonomiku, je nesmysl,“ dodává s tím, že dohromady tvoří asi dvě procenta našeho zahraničního obchodu. „Ať si Rusko samo hrábne do svědomí. My se chováme transparentně, srozumitelně jako správní spojenci a jsem za to rád,“ uzavírá Kolář.