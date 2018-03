Vydání Rusa Nikulina do USA? Ryan má z rozhodnutí Česka radost

Předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan ocenil českou vládu za to, že rozhodla o vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Ryan v příspěvku na twitteru napsal, že jednání o vydání bylo klíčovým tématem během jeho návštěvy Česka tento týden. Nikulin odletěl po rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána do USA v noci na pátek, ještě v pátek stanul před americkým soudem.