Vyjednávání o vládě v koncovce. Klíčová otázka? Co vlastně dnes představuje ČSSD, říká expert

Únorový sjezd sociálních demokratů, který pokračuje tuto sobotu, kdy by mělo vedení strany delegátům oznámit, na jakém půdorysu koalici s Babišem vyjednali, podle Cabady naznačil, že by současnou sociální demokracii mohlo představovat nové vedení jako reprezentant nějaké vnitrostranické většinové vůle. „Avšak mediálně deklarovaná jednota se bortí,“ upozorňuje politolog s tím, že první místopředseda strany Jiří Zimola mnohdy nerespektuje ani předsedu Jana Hamáčka, ani většinový postoj vedoucích orgánů strany.

„Navíc tu jsou sólo aktéři typu poslance Foldyny a pak osoby zjevně spoléhající na to, že se k moci mohu vyvézt jak se stranou, tak i bez ní,“ upozorňuje Cabada se zjevným odkazem na spojence prezidenta Miloše Zemana ve straně. V tomto punktu lze zmínit například exhejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, který sice v současnosti nezastává žádnou oficiální vnitrostranickou funkci, přesto je jedním z těch, kdo o vládě se zástupci hnutí ANO jedná. Z této nepřehledné situace vyvozuje, ať už sociální demokraté ve vládě budou či nikoli, o jejích dalším osudu to dnes příliš neřekne.



Pokud jde o celkový vývoj vyjednávání, nespatřuje politolog v dané chvíli nic, co by zásadně vybočovalo mimo standardní rámec podobných situací. „Obě strany se logicky snaží uhrát maximum, tedy ANO se snaží poskytnout ČSSD co nejméně prostoru, naopak ČSSD se pokouší získat maximum ministerských postů a současně takové, které považuje za významné jak s ohledem na své vlastní zájmy a voliče, tak i pro účinné fungování v rámci možné vlády vedené Andrejem Babišem,“ říká.

Upozorňuje také, že pro Babišovo hnutí je jednání přece jen jednodušší, neboť jde o subjekt řízený jedním člověkem. „A ten příliš nepřipouští vnitřní debatu ve straně,“ dodává Cabada. Naopak ČSSD podle něj působí opět vnitřně nejednotně. „Projevuje se to i v rámci tandemu předseda Hamáček - statutární místopředseda Zimola. Do jednání, respektive do strategie ČSSD, promlouvají také další aktéři s vlastními zájmy, na čele s prezidentem Zemanem a jeho emisary ve straně,“ opakuje Cabada. I proto lze podle něj chápat jak místy až přehnanou neústupnost Babiše, tak nejistotu Hamáčka s ohledem na nejednoznačné priority ČSSD.



Pokud jde o aktuální přetahovanou o ministerské posty, Cabada má za to, že Babiš v této věci neustoupí. „Již čtyři ministerstva matematicky chápe jako nadměrný benefit pro ČSSD,“ upozorňuje. Současně se zamýšlí nad tím, zda by paradoxně nakonec pro ČSSD nebyl větší počet ministerstev spíše problém. A to kvůli otázce, kým je obsadit a jak by to případně posilovalo, případně oslabovalo, různé frakce ve straně. Další otázkou je, jak se k finální dohodě – ať už bude vypadat jakkoli – postaví členové strany v referendu. „Pokud členové ČSSD v referendu vznik takové vlády odmítnou, pak to jednak bude znamenat další otřesy uvnitř ČSSD,“ nepochybuje přitom Cabada.

V opačném případě to podle Cabady bude znamenat zejména vznik vlády, jež by se snad opřela o důvěru sněmovny. „V tom spatřuji klíčové pozitivum. Současně by byla nejlepším řešením současné situace v roztříštěné dolní komory, daleko lepším než případná spolupráce ANO s SPD či menšinová vláda sestavená pouze z hnutí ANO, která by ve sněmovně postrádala stabilní podporu pro své návrhy zákonů.“ Vznik vlády, dodává politolog, by také znamenal další krok k plné legitimizaci KSČM.



Pokud ale aliance s hnutím ANO v ČSSD neprojde, hnutí ANO vedené Andrejem Babišem bude podle Cabady muset začít hledat jiné řešení budoucího vládního uspořádání. „Nabízí se buď spolupráce s KSČM a SPD – ať již otevřená nebo skrytá –, anebo cesta k předčasným volbám ve spolupráci s prezidentem.“ Alternativu spolupráce hnutí ANO s jinými subjekty, tedy s ODS, případně KDU-ČSL a STAN, Cabada již nevidí jako reálnou. „Předseda hnutí ANO Babiš zde sám ostrou rétorikou zavřel možnosti případné spolupráce,“ soudí politolog.

Na otázku, zda by byl Babiš ochoten jít do vlády závislé nejen na komunistech, ale také na hlasech SPD Tomia Okamury, Cabada odpovídá kladně. Avšak upozorňuje, že jde o téma, které štěpí hnutí ANO. „Na tomto tématu se začíná ukazovat, že ani Babišovo hnutí není úplný monolit.“ Babiš by podle něj musel navíc zvážit, jak moc by jej takový krok poškodil na evropské úrovni, kde se zatím dají najít nejpozitivnější výsledky jeho vládnutí. „Sociálně-šovinistická a v řadě výroků svých představitelů rasistická SPD na evropské úrovni jistě vadí daleko více než KSČM,“ vysvětluje Cabada.



Pokud jde naopak o případné předčasné volby, upozorňuje, že prezident dle ústavy nemá žádnou lhůtu pro jmenování nového předsedy vlády. Jinak řečeno: „Současný kabinet v demisi může vládnout teoreticky neomezeně dlouho, i když to podle mne narušuje ústavní řád. Navíc nelze vyloučit ani pokus o nějakou (polo)úřednickou vládu,“ uzavírá Cabada rozhovor pro INFO.CZ s tím, že možností budoucího vývoje je i půl roku po sněmovních volbách stále velmi mnoho.