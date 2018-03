Z politiky neodchází. Drahoš oznámil kandidaturu do Senátu i založení spolku

Finalista prezidentské volby jiří Drahoš se bude ucházet o post senátora v Praze 4. Hledá nyní podporu demokratických politických stran. Zároveň se svými spolupracovníky založil spolek Společně pro Česko. S jeho pomocí plánuje nabízet řešení důležitých témat. Spolek podle něj bude apolitický, nebyznysový a otevřený pro lidi, kteří v něm budou chtít pracovat. Drahoš to dnes řekl na tiskové konferenci.

Drahoš se neúspěšně střetl v druhém kole prezidentské volby s Milošem Zemanem. Již po volbách Drahoš řekl, že chce zůstat ve veřejném prostoru. Spekulovalo se, že se pokusí na podzim získat post senátora. To dnes Drahoš potvrdil. Voliče bude chtít oslovit v Praze 4, kde podle svých slov dlouho žil. Kandidovat chce jako nezávislý kandidát s co nejširší podporou politických stran. Jedná proto třeba s lidovci, Starosty a nezávislými, Piráty, Stranou zelených a TOP 09. "Jednat budeme i s dalšími," dodal.

Současnou senátorkou za Prahu 4 je Drahošova bývalá kolegyně z Akademie věd Eva Syková. Lékařka a vědkyně Syková byla v 2012 zvolena jako nestraník za ČSSD. Oba se již střetli v roce 2009 při volbě předsedy Akademie věd, kdy Drahoš zvítězil. V květnu 2016 Drahoš jako předseda Akademie věd Sykovou odvolal z funkce ředitelky Ústavu experimentální medicíny AV ČR kvůli kauze kolem léčby kmenovými buňkami. Podle médií ústav bral od některých pacientů během klinických studií peníze, přitom účast v nich má být ze zákona bezplatná.

Spolek Společně pro Česko Drahoš založil se šéfem své prezidentské kampaně Jakubem Kleindienstem a dalším členem volebního týmu Alešem Novákem. Zapojí se do něj také třeba Karolína Brennerová nebo politolog Martin Mejstřík. V příštích dnech ho chtějí zaregistrovat. Drahoš očekává na základě reakcí, že se do spolku přihlásí "obrovské množství lidí".

Cílem spolku by mělo být hledání řešení důležitých společenských témat a prosazování těchto řešení napříč politickým spektrem. Vytvářet bude expertní skupiny, které se budou jednotlivým tématům věnovat. Výsledkem by měly být třeba návrhy novel zákonů a další legislativní opatření. Významnou součástí činnosti spolku mají být veřejné akce a diskuze.

Za témata spolku Drahoš označil třeba problém exekucí, kvality a efektivity vzdělávání nebo zapojení mladých lidí do veřejného života. Objevovat také bude chtít regionální osobnosti a bude chtít řešit regionální problémy. Drahoš plánuje ve spolku spolupracovat s lidmi, kteří mu radili během prezidentské kampaně. Spolek bude sídlit na pražském Smíchově.

O financování kampaně i činnosti spolku bude nyní jednat se sponzory. Řekl, že je v kontaktu s řadou podporovatelů, kteří mu přispěli na financování prezidentské volby a kteří mají zájem ve spolupráci pokračovat. Jací sponzoři by ho mohli podpořit, Drahoš sdělit nechtěl.

Drahoš opět odmítl, že by založil politickou stranu. Je jich podle něj v současné době dostatek. Kandidaturu do Senátu vnímá jako možnost prosazovat aktivity zakládaného spolku.