Za umístění bomby do zaplněného autobusu do Varny dostanou pachatelé šest a osm let vězení

Za umístění zápalného systému do zaplněného autobusu na trase z Prahy do Varny půjdou Vasilij Ponomarev a Tadeáš Ševčík na osm a šest let do vězení. Tresty jim dnes potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze, který zároveň zamítl jejich odvolání. Rozhodnutí soudu je pravomocné.