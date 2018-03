Žalobce: Rath by měl jít za přijímání úplatků do vězení až na 9 let

Bývalý hejtman David Rath by ml jít za přijímání úplatků na 8 až 9 let do vězení, navrhl soudu státní žalobce Petr Jirát. Chce také, aby Rathovi propadl veškerý majetek. Stejný trest Jirát navrhl i Kateřině Kottové a jejímu manželovi Petrovi, které považuje za hlavní organizátory manipulování krajských veřejných zakázek.