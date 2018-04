Zástupci ANO obnovení rozhovorů s ČSSD vesměs vítají. Podle Chovance není o čem jednat

"Pověřili jsme vyjednávací tým, aby tento vyjednávací pokus ještě učinil a jednání obnovil. Došli jsme k závěru, že je to nejlepší varianta pro Českou republiku," řekl o jednání s ČSSD olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

"Nabídku k obnovení jednání s hnutím ANO vnímám jako konstruktivní přístup k hledání východiska ze současné situace," řekl poslanec a primátor Olomouce Antonín Staněk (ČSSD).

Místopředsedkyně ANO a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová už dříve uvedla, že podpora či tolerance ze strany SPD je pro ni nejméně vhodnou formou sestavování vlády. Její krajský náměstek za ČSSD Miloš Petera míní, že jednat je potřeba. Upozornil ale na to, že sociální demokracie je nyní v trochu jiné situaci než před sjezdem.

Představitelé hnutí ANO na Vysočině znovuotevření jednání vítají. "Spolupráci s ČSSD bych upřednostňoval, případně spojení s jinou demokratickou stranou, spolupráce s SPD je pro mě výrazně méně schůdná," řekl Pavel Franěk, náměstek hejtmana.

Obnovení jednání přivítal i šéf ČSSD na Vysočině Petr Krčál. "Budeme očekávat, s čím teď přijde předseda ANO, protože tah je na jeho straně," řekl. Souhlasí i s požadavkem, aby ČSSD obsadila pozici ministra vnitra, je to podle něj pojistka kvůli Babišovu obvinění z podvodu v případu Čapího hnízda.

Otevřít jednání? Inu proč ne

Starostka České Lípy Romana Žatecká, která byla mezi kandidáty na post předsedy ČSSD, nemá námitek proti obnovení jednání s ANO. "Znovu otevřít jednání? Inu proč ne, ale za mě osobně pořád platí a je pro mě nepřekročitelné to, aby premiérem byl člověk trestně stíhaný a evidovaný ve svazcích StB," řekla.

Vyjednávání s ČSSD podporuje krajský předseda ANO v Libereckém kraji Jaroslav Knížek. "Vnímám to pozitivně. Je třeba stále zkoušet jiné varianty než tu s SPD," řekl.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) řekl, že považuje za důležité, že rozhodnutí výboru vrátit do hry variantu vlády s ČSSD bylo jednomyslné. "Myslím si, že deklaruje vůli, kudy se budou ubírat další jednání," řekl Vondrák. Spolupráce ANO s SPD by se mu nelíbila.

Pardubický krajský předseda hnutí ANO a poslanec Jan Řehounek podporuje další vyjednávání s ČSSD. "Nevím samozřejmě, jaký nový výsledek to může přinést, možná tím, že vedení ČSSD bylo minulý víkend dovoleno. Na výboru hnutí jsme se ve čtvrtek na obnovení jednání většinově shodli," řekl Řehounek. Za důležité považuje, aby co nejdřív vznikla vláda s důvěrou.

Potřebu vzniku stabilní vlády zdůrazňuje i hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová (ANO) "Učiňme státotvorně poslední pokus dohodnout se s ČSSD. Obavám se však, aby všem zúčastněným včetně pana prezidenta nedošla trpělivost," uvedla.

Předseda plzeňské městské organizace ANO Roman Zarzycký nezaznamenal v Plzni ani v kraji nějaké nesouhlasné hlasy členů ANO vůči SPD či ČSSD. Členové hnutí většinou čekají, s čím přijdou vyjednavači.

Předseda ČSSD v Plzeňském kraji a bývalý pověřený předseda strany Milan Chovanec moc nerozumí tomu, o čem by měla ČSSD s ANO jednat. "Vedení strany po sjezdu deklarovalo, že jednání je možné obnovit pouze v případě změny na postu premiéra. A to se zjevně nestalo. Výsledek musí stejně posoudit celá členská základna v referendu," uvedl.

„Spolupráce s SPD je poslední varianta“

Jihomoravská předsedkyně hnutí ANO Taťána Malá řekla, že spolupráce se SPD je poslední variantou, ale nevylučuje ji. "Výbor uložil vyjednávacímu týmu obnovit jednání s ČSSD. Podle toho, jak tato jednání dopadnou, budeme pokračovat dál," uvedla Malá. K jednání s ČSSD je ale po nedávných zkušenostech skeptická.

Jihomoravská předsedkyně ČSSD Naděžda Křemečková považuje hnutí SPD za nedemokratické. "Politika je o dohodě a kompromisech a rozhodně je to lepší, než aby nás reprezentovalo SPD nebo hnutí ANO za podpory SPD," řekla Křemečková.

Předseda ČSSD v hradeckém kraji Jan Birke řekl, že by se strana měla do jednání s hnutím ANO o nové vládě znovu zapojit, netrvat za každou cenu na diskutovaném ministerstvu vnitra a usilovat o resorty, kde by sociální demokraté mohli uplatňovat svůj program. Pokud ale bude ANO trvat na Babišovi jako premiérovi, mělo by zvýšit nabídku pro ČSSD. "Mluvím teď za sebe, vznik vlády, která bude opřena o hlasy komunistů a SPD je pro tuto zemi devastující," řekl také Birke.

Předseda hnutí ANO ve Zlínském kraji Pavel Pustějovský neupřesnil, jaké jsou v kraji názory na možné koaliční partnery. "To je interní záležitost. My jsme to diskutovali, samozřejmě žádná z těch variant není úplně ideální," řekl.