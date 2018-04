Zeman si je jistý, že vláda bude do konce června. Jak to bude s vnitrem, Babiš zatím tají

Prezident Miloš Zeman si je jistý, že se napodruhé podaří sestavit vládu do konce června. Podle něj jsou už jen dvě možnosti vládního uspořádání: menšinová koalice ANO a ČSSD podporovaná KSČM, nebo jednobarevná vláda hnutí ANO, kterou by podpořily KSČM a SPD. Babiš po dnešní schůzce řekl, že chce mít předběžnou dohodu s ČSSD hotovou do pátku. Původní rozhovory s ČSSD ztroskotalo i na personálním obsazení ministerstva vnitra, které sociální demokraté požadovali. Na otázku, zda je ANO připravené v tomto ohledu ustoupit, premiér v demisi neodpověděl. Nepotvrdil ani možnost, že by resort vedl nestraník, jak to naznačil předseda sněmovny Radek Vondráček v Otázkách Václava Moravce na České televizi.