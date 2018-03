Zemřel plukovník Zbyšek Nečas-Pemberton. Bývalému členovi RAF bylo 97 let

Plukovník Nečas odjel do Británie jako osmnáctiletý v roce 1939. „Anglicky jsem neuměl, naučil jsem se to ale velmi rychle a přihlásil jsem se k britskému letectvu,“ popsal před lety webu denik.cz. O práci u letectva prý snil od malička.

Nakonec se stal palubním radarovým operátorem nočních stíhačů RAF. "Sestřelil jsem dva dorniery, jednoho heinkela 177, to bylo první německé čtyřmotorové letadlo, a jednoho junkerse. Není to moc, ale je to lepší než nic," řekl v roce 2010 na vzpomínkové akci při příležitosti 70. výročí bitvy o Británii. Loni v létě obdržel společně s dalšími čtyřmi válečnými veterány od prezidenta Miloše Zemana Medaili za hrdinství.

Po válce se Nečas vrátil do vlasti. Nikdo z blízké rodiny už ale nebyl naživu a tak zakrátko opět nastoupil do britského letectva. Aby jej Britové ochránili před komunistickým Československem, pro které měl jako znalec britské vojenské techniky velkou cenu, fingovali Nečasovu smrt. K tomu využili úmrtí pilota Johna Pembertona, jehož jméno český letec převzal. Nečas alias Pemberton už pak v Anglii zůstal.

Po minulém týdnu je posledním Čechem, který za druhé světové války sloužil u RAF, Emil Boček. Ten v únoru oslavil 95. narozeniny. Na začátku roku zemřel někdejší střelec posádky bombardéru Ivan Otto Schwarz a v únoru bývalý stíhací pilot Miroslav Liškutín.