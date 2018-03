Zemřel válečný hrdina a politický vězeň Josef Holec. Bylo mu 99 let

Ve věku 99 let zemřel minulý týden válečný hrdina a bývalý politický vězeň Josef Holec, který za druhé světové války nastoupil do Svobodovy armády a v jejích řadách se probojoval až do Československa. Holcovo úmrtí oznámil na svých internetových stránkách Památník Lidice. Plukovník Holec v roce 2012 získal Cenu Paměti národa.

Josef Holec se narodil 29. listopadu 1918 v obci Český Straklov na Volyni. Na jaře 1939 byl odveden do polské armády, avšak nebyl 1. září mobilizován. Po dělení Polska byl v roce 1940 odveden do sovětské armády, kde se po napadení SSSR nacistickým Německem postavil proti wehrmachtu jako dělostřelec. U města Záporoží a Kirovohrad bojoval několik měsíců, avšak poté se dostal do německého zajetí.

Holcovi se s pomocí jednoho Čecha odvedeného do německé armády podařilo ze zajetí dostat. Po návratu do obce České Noviny ke své rodině byl v letech 1941 až 1944 místním vedoucím ilegální organizace Blaník, což byla odbojová skupina volyňských Čechů. Po opětovném příchodu sovětské armády na Volyň se Holec dobrovolně přihlásil do nově se tvořícího 1. československého armádního sboru a stal se ženistou.

"Prošel řadou velkých bitev východní fronty, byl těžce raněn na Dukle, ale přežil a dostal se až do Prahy. Díky svým zkušenostem a znalostem ze SSSR rozhodně nesouhlasil s únorovým převratem v roce 1948 a odmítal kolektivizaci. Za své demokratické názory byl na dva roky odsouzen do Jáchymova," stojí v oznámení Památníku Lidice. Holec poslední léta života pobýval u příbuzných ve Vikýřovících na Šumpersku. Pohřben bude dnes odpoledne v Šumperku.

České ministerstvo obrany v současné době eviduje 482 veteránů z druhé světové války. Jejich průměrný věk se pohybuje kolem 95 let.

Minulý týden krátce po svých 97. narozeninách zemřel bývalý československý příslušník 68. noční stíhací perutě britského královského letectva RAF Zbyšek Nečas-Pemberton. Rodák z Moravy působil během druhé světové války jako palubní radarový operátor na letounech Beaufighter a Mosquito a jeho posádka sestřelila několik nepřátelských strojů.