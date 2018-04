Žena přizabila nechtěného novorozence a nechala svou matku, ať ho odnese do babyboxu. Dostala 17 let

Na 17 let poslal do vězení se zvýšenou ostrahou Krajský soud v Plzni třicetiletou ženu, obžalovanou z loňské vraždy jejího novorozeného syna. Za vraždu ženě hrozilo 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest, tedy až doživotí. Státní zástupkyně v závěrečné řeči navrhla trest 16 až 17 let vězení. Obhajoba tvrdila, že soud nemá dost důkazů pro vynesení verdiktu, a proto by měl ženu pro nedostatek důkazů osvobodit.

Žena podle soudu porodila loni 23. července sama po utajovaném nechtěném těhotenství zdravé, životaschopné dítě a hrubou zevní silou mu způsobila těžká poranění hlavy.

Když ji v koupelně vyrušila její matka, nechala jí, aby plačící dítě odnesla do babyboxu. Dítě mělo četné zlomeniny lebky, otok mozku a krvácení do mozku a druhý den v nemocnici i přes vysoce odbornou péči zemřelo. Žena se nepřiznala, připustila, že dítě nechtěla, popřela ale zároveň, že by mu ublížila.

Obhájce žalované ženy Vít Zahálka uvedl, že na jeho klientku neukazuje žádný přímý důkaz a ani nepřímé důkazy jednoznačně její vinu neprokazují. Podle jeho mínění nebylo přesvědčivě prokázáno, kdy přesně utrpělo dítě devastující poranění hlavičky. Kromě obžalované a její matky na něj při vyjmutí z babyboxu, převozu sanitkou a pak v nemocnici sahalo několik zdravotníků. Zpočátku si ale nikdo z nich nevšiml poranění hlavy. „Při zranění takového charakteru by to ale muselo být zjevné okamžitě,“ uvedl a obvinil soud, že nevystupuje nestranně.

„Z provedených důkazů vyplývá, že již při přijetí jevil poškozený několik výrazných známek nedobrého zdravotního stavu," řekl soudce. Dítě mělo četné hematomy na zádech a rukou, bylo nutné odsávání krve z úst, mělo napjatou velkou fontanelu, špatné krevní testy, bylo třeba dechové podpory. Dítě bylo na jednotce intenzivní péče. "Nemáme žádné pochybnosti o tom, že již při přijetí do fakultní nemocnice byl zdravotní stav poškozeného špatný,“ zdůraznil soudce. Odmítl, že by zranění dítěte, které nemohlo vzniknout náhodně neopatrnou manipulací, ale hrubým násilím, mohli snad způsobit zdravotníci.

Loni 23. července se alarm na babyboxu v Plzni rozezněl dvakrát během rána. Postupně do něj byli náhodně a nezávisle na sobě odloženi dva novorození chlapci. I to byl jeden z argumentů obhajoby, která naznačovala, že děti mohly být zaměněny. To ale vyloučily testy DNA.

Znalci u soudu řekli, že porod byl předčasný a překotný. Dítě se narodilo zřejmě ve 34. týdnu, kdy děti běžně přežívají. Domnívají se také, že žena nejednala v takzvaném rozrušení z porodu, neboť byla zpětně schopná jeho průběh podrobně popsat.