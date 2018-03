Zimolova platforma Zachraňme ČSSD: Jediným poslancem ve vládě by měl být Hamáček, chceme 5 křesel

Platforma, za níž stojí například nový první místopředseda ČSSD Jiří Zimola, poslanec Jaroslav Foldyna a někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek vedení sociální demokracie v jednáních o účasti strany ve vládě podpořila. Ovšem „za podmínky prosazení programových priorit a důstojného zastoupení ČSSD“.

V souladu s vyjádřením předsedy ČSSD Jana Hamáčka chce platforma pro sociální demokracii nejméně pět ministerstev. Z ANO zatím zní hlasy o nabídce čtyř vládních křeslech. Hnutí ANO také odmítá zvyšování daní. Daňové změny ale chce k KSČM, která by případný menšinový kabinet ANO a ČSSD mohla tolerovat.

Platforma bude chtít, aby se sjezd ČSSD v dubnu usnesl na tom, aby sociální demokraté nenominovali do kabinetu s výjimkou Hamáčka zákonodárce. Hamáček už dřív mluvil o tom, že ve vládě by neměli být poslanci ČSSD. Sjezd by také měl uložit poslaneckému klubu, aby respektoval výsledek vnitrostranického referenda ohledně vstupu sociální demokracie do kabinetu.

K programovým prioritám řadí platforma vedle daňových změn také například opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci, zavedení víceletého financování sociálních služeb, nezvyšování spoluúčasti pacientů a zajištění peněz pro start schválené reformy hrazení regionálního školství. K dalším bodům patří odmítnutí návrhu na snížení podílu daňových výnosů pro obce a kraje a dořešení církevních restitucí.