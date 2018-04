Změny ve financování školství se odkládat nebudou. Návrh ODS neprošel

Výrazné změny ve financování regionálního školství se o deset let odkládat nebudou. Sněmovna zamítla v souladu s postojem vlády už v dnešním úvodním kole návrh ODS, který to předpokládal. Zachování nynějšího stavu placení škol by podle kritiků novely mohlo vést až k likvidaci škol.

Podle vládní předlohy schválené v minulém volebním období bude stát od příštího roku platit školy podle počtu odučených hodin na základě vzdělávacích programů, nikoli pouze podle počtu žáků jako nyní. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) sice navrhoval vládě Andreje Babiše (ANO) kvůli finanční náročnosti roční odklad, předlohu ale stáhl. Dostal ujištění, že ministerstvo školství potřebné peníze dostane.

Nový způsob financování je podle poslanců ODS nebezpečný kvůli tlakům na státní rozpočet, nesystémovosti a složitosti. Václav Klaus (ODS) uvedl, že reforma byla protlačená politickou silou a už nyní se ukazuje, že přinese finanční rozvrat. Oponenti, k nimž patřil i zpravodaj Ivo Vondrák (ANO), naopak tvrdili, že reforma je nutná. „Je třeba vyjednat, jak ji naplnit,“ řekl.

Návrh na zamítnutí podal předseda hnutí STAN Petr Gazdík, který soudí, že pokud by byl návrh ODS schválen, vedl by k likvidaci regionálního školství. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD), která změnu placení škol prosadila, mluvila o ohrožení uměleckých a speciálních škol. „Zpochybňujeme spravedlivé financování škol,“ řekla. Podle poslanců Pirátů má změna financování potenciál zlepšit školství a měla by být zavedena co nejdříve.

Pro odklad se naopak vyslovili poslanci SPD, pro revizi plánu by ale stačily podle nich nejvýše dva roky. Rovněž František Vácha mluvil za klub TOP 09 o kratší lhůtě, aby se reforma lépe připravila. Desetiletý odklad by poslanci TOP 09 podle něho nepodpořili.

Novela poslanců ODS si kladla za cíl prostřednictvím posunutí účinnosti „vyvolat vážnou odbornou a politickou debatu na toto zásadní školské téma“. Změna financování podle autorů sníží motivaci ředitelů úspěšných škol, o které mají žáci a studenti zájem.

Reforma se bude podle platného zákona týkat mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a školních družin, které zřizují kraje nebo obce. Financování soukromých a církevních škol zůstane stejné. Ministerstvo školství tehdy uvádělo, že nový systém přinese spravedlnost a zmírní administrativu.

Nyní se výše platby za žáka v konkrétním oboru nebo typu školy liší podle regionů, uvádělo ministerstvo. Krajské úřady totiž přerozdělují peníze z ministerstva školám a každý k tomu přistupuje jinak. Nově ministerstvo určí, kolik peněz dostane konkrétní škola, financování by se tedy mělo sjednotit.