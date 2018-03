Zvoní rychlému růstu mezd v Česku umíráček? Příští rok lze očekávat zpomalení, odhaduje Rusnok

Příští rok lze očekávat zpomalení růstu mezd v České republice. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Ideální by podle něj bylo, kdyby mzdy rostly podobně jako reálné HDP země, tedy rámcově kolem čtyř procent. Průměrná hrubá mzda v Česku ve čtvrtém čtvrtletí 2017 poprvé překonala 30 000 korun, meziročně vzrostla o osm procent na 31 646 korun. Reálně po zahrnutí inflace měsíční výdělek vzrostl o 5,3 procenta. Tuzemská ekonomika ve stejném období zrychlila růst na 5,2 procenta.

„Jestliže nám poroste HDP reálně zhruba o tři procenta, možná ke čtyřem, tak zhruba tolik by mohly podle mě rozumně růst reálné mzdy. Aby se poměr mezd dramaticky nevymykal výkonu ekonomiky,“ uvedl dnes Rusnok. Nevyrovnanost těchto dvou ukazatelů je podle něj možná pouze krátkodobě. „Dlouhodobě to ekonomika nebude schopná akceptovat a trh to ukáže,“ dodal.

Za celý loňský rok stoupla průměrná mzda meziročně o sedm procent na 29.504 korun. Reálně vzrostla o 4,4 procenta. Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Růst mezd v Česku je nyní nejrychlejší od roku 2008, podle analytiků je dán napjatou situací na trhu práce, firmy se přetahují o pracovníky, kterých je nedostatek. Od března například zvýšily o pětinu na 28 000 Kč nástupní mzdu pokladních a prodavaček diskonty Lidl. V Praze a okolí stoupla na více než 29 000 korun. Stejným tempem se zvýšily také platy současných zaměstnanců. Peníze přidávali i další, mimo jiné diskonty Penny Market.

Rusnok tento týden uvedl, že česká ekonomika roste poměrně robustně na svoje možnosti, je nad takzvaným potenciálem a do jisté míry se přehřívá. Podotkl, že důsledkem je podle něj nerovnováha na některých trzích, nejviditelnější je to právě na trhu práce.

Dnes uvedl, že Česko by ale mělo přehřívání „vcelku v pohodě“ zvládnout. "Nemáme zatím výhled na to, že by se u nás měla tato situace prohlubovat. Naopak máme výhled na to, že růst (ekonomiky) pomalu bude snižovat své tempo a dojde k určitému zchlazení," uvedl.

Guvernér ČNB se dnes také vyjádřil k dalšímu možnému zvyšování úrokových sazeb bankou. „Budeme všechny věci znovu a znovu vyhodnocovat. Samozřejmě, pokud by tady byla nějaká dramatičtější potřeba, tak to uděláme. Pokud se budou věci vyvíjet podle naší prognózy, tak s tím počítáme až někdy spíše v druhém pololetí, možná až ke konci roku,“ uvedl. Dodal, že prostor pro zvýšení sazeb pak vidí ČNB i v roce 2019.