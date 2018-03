Když turistický ráj umlkne. Bali slavilo den ticha, kdy se nevychází ven a nejde internet

K indonéskému ostrovu Bali patří turisty nabité pláže, rušné silnice a bujarý noční život. Ale taky den, kdy tohle všechno utichne. Kdy se celý ostrov ponoří do ticha, silnice jsou prázdné, lidé nevycházejí z domů, nepracuje se, nejde internet. Nazývá se Nyepi, den ticha - a letos jsme ho zažili také.

Je pátek. Hinduistická oslava ticha začíná už za několik hodin, ale to, co vidíme okolo sebe, připomíná vše, jen ne ostrov ponořený do klidu.

Průvod Balijců v tradičním oblečení nese obří sochy, k tomu bubnuje, občas tancuje a povzbuzuje se různými pokřiky. To vše sleduje početný zástup místních i turistů, který živelný průvod ochotně následuje, kamkoliv se zrovna vydá.

Aby ne: je těžké odvrátit od takového výjevu zrak. Sochy zvané Ogoh-Ogoh vypadají jako z hororu - mají upíří zuby, místo nehtů obří drápy a děsivý výraz. Jedné dokonce hrozivě blikají oči. Ty největší se zlověstně tyčí nad okolím a jsou vidět na desítky metrů daleko. Sochy jsou postavené na stojanech z bambusových tyčí a obvykle je nese tak osm Balijců.

Průvod několikrát projde uličkami města, pak sochy zapálí. Symbolicky - před novým rokem se Balijci loučí se vším starým a provádějí tak rituál očištění. Rachot v ulicích má vyhnat vše zlé.

Den poté se může začít znovu. Přichází Nyepi, nový rok podle balijského kalendáře - a také den, kdy se rušný ostrov na 24 hodin zastaví.

Den pro meditaci

Největší křik najednou vystřídá ticho. Nezvyklé, uklidňující, všeobjímající. Pryč jsou obchodníčci nabízející všechny možné druhy zboží a lákající turisty do svých podniků, pryč jsou vývěsní štíty restaurací, utichne i věčný hluk motorek. Vozidla mohou na silnici jen v případě ohrožení života či kvůli rodícím ženám. Na 24 hodin se zastaví i provoz na balijském letišti Ngurah Rai.

Pulzující turistický ráj se najednou vypne. Žádný shon, žádné zařizování, žádný hluk. Přichází čas určený k sebereflexi a meditaci.

Na Nyepi se nevychází ven - a nejde jen o doporučení, ale o pečlivě dodržovanou tradici. V ulicích se objevují jen hlídky zvané Pecalang, které dohlížejí na klid a po setmění i na to, zda nikde nesvítí světla; také to k Nyepi patří. Kdo se proviní, musí zaplatit drobnou pokutu.

Od šesté hodiny ranní mají lidé na Bali specifický režim. Nepracují, nevyhledávají zábavu, necestují. „Bývají doma, povídají si, odpočívají,“ přibližuje Putu, majitelka jednoho z hotelů v balijském městě Canggu. Někteří dokonce během dne nemluví ani nejí, jiní se živí ze zásob, které navařili či nakoupili předchozí den. Rodiny vyrážejí k malým oltářům, co mají u svých domovů, a modlí se.

Jedním z prostředků, jak Balijce skutečně přinutit ke klidnému strávení dne, se letos poprvé stalo i vypnutí internetu. Výrazně je omezena spotřeba elektrické energie. Vzhledem k minimálnímu světelnému smogu u se večer na obloze jasně rozzáří hvězdy - které také slouží jako jediný zdroj světla.

Turisté nemají výjimku

Bali je přitom ostrov, který si na svém ruchu zakládá, vždyť právě z turismu žije. Ovšem místní jsou na své tradice hrdí - a nedělají pro návštěvníky ostrova výjimky, také oni se musí pravidlům podvolit. „Někteří dokonce na Bali míří proto, aby zažili klid a ticho během Nyepi,“ prohlásil Yanus Suprayogi, mluvčí balijského letiště.

Hotely se jim proto snaží aspoň částečně vycházet vstříc, připravují pro ně během dne občerstvení, filmová promítání, nechají je využívat alespoň bazén, pokud ho mají. Řada turistů však po příliš klidné dovolené netouží - a tak raději místo Nyepi volí útěk na některý z přilehlých ostrovů. Tam se provoz nezastavuje, svátek je specificky balijský.

Jeho přesné datum se řídí místním kalendářem, letos vycházelo na 17. března, v příštím roce to bude už devátého. Klid trvá přesně 24 hodin, další den ráno už ostrov znovu bzučí svým typickým provozem. A svátek ticha vystřídá další tradice zvaná Omed-Omedan, kdy se mladé nesezdané páry postaví proti sobě do řady, líbají se a obyvatelé vesnic je při tom polévají vodou z kbelíků.

Tohoto zvyku už se turisté účastnit nemusejí.