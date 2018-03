Létající postrach pytláků. To jsou rangeři z JAR s českými paramotory

Říkáme si Srdcaři a máme heslo Světem po hlavě, bezhlavě, ale vždycky srdcem. Na expedici do jižní Afriky jsme vyrazili dvanáctitunovým offroadovým obytným náklaďákem MAN a v průběhu tří let jsme natočili stovky hodin materiálu. Zachytili jsme skvělé příběhy, za kterými stály roky přátelství a zkušeností, jiné přinesla náhoda. Jeden z nich je o boji jihoafrických rangerů s pytláky – a nese i výraznou českou stopu.

Stalo se to na přerovském letišti. Pavel Březina byl jedním z respondentů našeho pozitivního seriálu o inspirativních lidech Srdcaři.cz, který vyrábíme pro internetovou televizi Stream. Slovo dalo slovo a za necelý měsíc jsme se potkali na letišti v Johannesburgu. Čekalo nás jedinečné dobrodružství: monitorování pytláků pomocí motorových paraglidů. Projekt byl teprve v zárodku a my se dostali k jeho testování. „Je to velká naděje pro ochranu nejohroženějších druhů, především nosorožců,“ vyprávěl nám ještě v Přerově Březina, „ale až poznáte Eugena, pochopíte, že to může skutečně fungovat.“

Paramotorem proti pytlákům

U brány rezervace Manyeleti, která navazuje na Krugerův národní park, nás přivítal sympatický třicátník Eugene Cussons a Briane Vermaak v pouštní uniformě, bodrý padesátník, který v sobě nezapřel bývalého vojáka a policistu. Eugene je ambasadorem Institutu Jane Goodallové a uplynulých šest let věnoval budování největší jihoafrické záchranné šimpanzí stanice Chimp Eden nedaleko Nelspruitu. S opicemi pracoval každý den a byl alfa samcem tlupy, což ho málem stálo život. Šimpanzi nejsou žádná neviňátka, utrhnou člověku ruku raz dva. Brzy jsme pochopili, proč se Eugene stal hostem i věhlasných talk show v USA.

S Pavlem Březinou si padli kolem krku jako staří známí. Pavlova společnost je světovým hráčem v produkci paramotorů. Laicky řečeno, jedná se o krosnu s motorem, nádrží a vrtulí. Když si ji hodíte na záda, roztáhnete padák a přidáte plyn, vzlétnete k nebesům třeba z fotbalového hřiště.

„Jak mě napadlo zapojit do boje s pytláky paramotory?“ usmál se Eugene. „Šel jsem jednou po své farmě a nad hlavou mi proletěl chlap s padákem. Byl tak nízko, že jsem viděl, jak se usmívá. Napadlo mě, že tahle úžasná manévrovatelnost a schopnost pouhým okem rozpoznat člověka pod sebou může být skvělou metlou na pytláky. Sedl jsem k internetu a pustil se do hledání výrobců paramotorů.“ Našel kontakt na Pavla, sešli se a plácli si. Eugene pak založil společnost Nirvana Africa a pustil se do zhmotňování své vize.